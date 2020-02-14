Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни

Настя Каменских представила новый испанский клип, который она записала с популярным исполнителем Juan Magan.
Настя Каменских записала еще одну песню о любви - теперь Lollipop становится еще популярней, чем до этого была Elefante. Настя записала трек с королем электро-латино Хуаном Мануэлем Гонсалесом.
"Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра Electro Latino и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др", - пишет Настя.
Она поблагодарила его за теплые слова о совместной работе: "NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт"/
Этот клип они выпустили в День святого Валентина, и хотят вдохновить каждого любить.
"Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть.⠀Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. Lollipop - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым", - сказала Настя.
Песню они писали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.
NK & Juan Magan - Lollipop смотреть онлайн клип:
NK x Juan Magan - Lollipop перевод песни
Это секретный хит
Хуан Маган
NK yo.
Настя Каменских]
[Настя Каменских]
Любопытство слишком сильно
И я чувствую, что хочу попытать счастья
Как ты смотришь на то, что мы бросим монетку?
И пусть то, что должно случиться, случится
Любимый ты мой
Клянусь, я твоя
Но не спеши, пускай всё идёт своим чередом
Я не хочу сильных эмоций, просто вкус, ничего более
[Припев]
Я твой леде, леде, леде, леденец
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь
Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь
[Хуан Маган]
Скажи мне, если хочешь, чтобы я целовал тебя медленно
Ты увидишь, как приятно это тепло
Гуайя, дай мне знак, если хочешь, скажи
Я знаю, что ты сумасшедшая, и ты дьявол в любви
У меня есть палитра и краски, мы никогда не повторим этот вкус
Но нам нравится прикасаться друг к другу, детка
[Припев]
Я твой леде, леде, леде, леденец
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь
Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь
[Настя Каменских]
Приди, приди, приди, приди и получи
Огненный шар, выстрел, и просто раскатай по языку
Да, началось снизу, а закончилось на полу
Распробуй и ты захочешь немного больше
[Хуан Маган]
Ведь ты дьявол в любви
У меня есть палитра и краски
Мы никогда не повторим этот вкус
Но нам нравится прикасаться друг к другу
Ты дьявол в любви
У меня есть палитра и краски
Мы никогда не повторим этот вкус
Но нам нравится прикасаться друг к другу, детка
[Настя Каменских]
Я знаю, ты больше не можешь терпеть, да
Когда я в твоей постели
И в каждой веселой позиция
Попробуй увидеть моё убеждение
Тест на сахар в каждом уголке моего тела
Мой рот обёрнут тобой в карамель, уу оо уу оо
С тобой я хочу быть и холодной ночью
Куда бы ты меня отвез?
Пойдем
И дай мне своё тепло
Ночь принадлежит нам обоим
Никто не узнает, что случилось
[Припев]
Я твой леде, леде, леде, леденец
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь
Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)
Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)
Я хочу твоего тела
Дай же мне его
Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь
[Настя Каменских]
Тест на сахар в каждом уголке моего тела
Мой рот обёрнут тобой в карамель, уу оо уу оо
С тобой я хочу быть и холодной ночью
Куда бы ты меня отвез?
Как известно, Хуан Мануэль Маган Гонсалес - испанский продюсер, певец, ремиксер и ди-джей электронной танцевальной музыки, признанный во всем мире за его вклад в категорию музыки Electro Latino.
Также ночью свой новый хит Не время умирать представила Билли Айлиш.