Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни

Настя Каменских NK и Juan Magan: Lollipop / Youtube

Настя Каменских записала еще одну песню о любви - теперь Lollipop становится еще популярней, чем до этого была Elefante. Настя записала трек с королем электро-латино Хуаном Мануэлем Гонсалесом.

"Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра Electro Latino и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др", - пишет Настя.

Она поблагодарила его за теплые слова о совместной работе: "NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт"/

Настя Каменских NK и Juan Magan: Lollipop перевод / Youtube

Этот клип они выпустили в День святого Валентина, и хотят вдохновить каждого любить.

"Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть.⠀Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. Lollipop - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым", - сказала Настя.

Песню они писали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.

NK & Juan Magan - Lollipop смотреть онлайн клип:

NK x Juan Magan - Lollipop перевод песни

Это секретный хит

Хуан Маган

NK yo.

Настя Каменских]

[Настя Каменских]

Любопытство слишком сильно

И я чувствую, что хочу попытать счастья

Как ты смотришь на то, что мы бросим монетку?

И пусть то, что должно случиться, случится

Любимый ты мой

Клянусь, я твоя

Но не спеши, пускай всё идёт своим чередом

Я не хочу сильных эмоций, просто вкус, ничего более

[Припев]

Я твой леде, леде, леде, леденец

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь

Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь

[Хуан Маган]

Скажи мне, если хочешь, чтобы я целовал тебя медленно

Ты увидишь, как приятно это тепло

Гуайя, дай мне знак, если хочешь, скажи

Я знаю, что ты сумасшедшая, и ты дьявол в любви

У меня есть палитра и краски, мы никогда не повторим этот вкус

Но нам нравится прикасаться друг к другу, детка

[Припев]

Я твой леде, леде, леде, леденец

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь

Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь

[Настя Каменских]

Приди, приди, приди, приди и получи

Огненный шар, выстрел, и просто раскатай по языку

Да, началось снизу, а закончилось на полу

Распробуй и ты захочешь немного больше

[Хуан Маган]

Ведь ты дьявол в любви

У меня есть палитра и краски

Мы никогда не повторим этот вкус

Но нам нравится прикасаться друг к другу

Ты дьявол в любви

У меня есть палитра и краски

Мы никогда не повторим этот вкус

Но нам нравится прикасаться друг к другу, детка

[Настя Каменских]

Я знаю, ты больше не можешь терпеть, да

Когда я в твоей постели

И в каждой веселой позиция

Попробуй увидеть моё убеждение

Тест на сахар в каждом уголке моего тела

Мой рот обёрнут тобой в карамель, уу оо уу оо

С тобой я хочу быть и холодной ночью

Куда бы ты меня отвез?

Пойдем

И дай мне своё тепло

Ночь принадлежит нам обоим

Никто не узнает, что случилось

[Припев]

Я твой леде, леде, леде, леденец

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай посмотрим, правда ли, что ты даёшь то, что обещаешь

Я твой леде, леде, леде, леденец (леденец)

Воспользуйся этим сейчас, потом будет поздно (поздно)

Я хочу твоего тела

Дай же мне его

Давай проверим, даёшь ли ты то, что обещаешь

[Настя Каменских]

Тест на сахар в каждом уголке моего тела

Мой рот обёрнут тобой в карамель, уу оо уу оо

С тобой я хочу быть и холодной ночью

Куда бы ты меня отвез?

Как известно, Хуан Мануэль Маган Гонсалес - испанский продюсер, певец, ремиксер и ди-джей электронной танцевальной музыки, признанный во всем мире за его вклад в категорию музыки Electro Latino.

Также ночью свой новый хит Не время умирать представила Билли Айлиш.