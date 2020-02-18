Тимати потерял бизнес

Тимати продал свой бизнес / DR

Тимати за короткие сроки снова вышел из очередного бизнеса. На этот раз российский рэпер продал свои акции в онлайн-сервисе по продаже билетов, пишет издание Mash.

Тимати до недавних пор владел частью бизнеса сайта Tiwo. Его запустили в 2017 году — там можно купить проходку на концерты, конференции и всё в этом духе. Татуированный певец вложился и получил долю в 24%. Только вот прибыли особой не было, почти как с бургерами.

Только в 2018-м фирма ушла в минус на 1,3 млн рублей. Видимо, Юнусов понял, что петь про бургеры все же выгоднее, и продал свою долю.

А вот в 2019 году бренд одежды Тимати задолжал налогов на 6 млн, и он стал сворачиваться. Потом он покинул футбольный бизнес, теперь вот — билетный сервис.

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