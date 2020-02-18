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Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала - официальный комментарий

18 февраля 2020, 17:57

Российский и белорусский ведущий Дмитрий Шепелев покинул свой пост на Первом канале.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев / kleo.ru

Любовник Жанны Фриске Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала после 12 лет работы. Больше он не будет вести шоу На самом деле, которое вел с 2017 года.

Дмитрий Шепелев лично прокомментировал слухи об увольнении, которые появились с утра 18 февраля.

"Первый канал это целый мир для меня.География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: "Как вам здесь?", ответ: "Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом". В Афинах ко мне подходит местная девушка: "Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела". Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья.Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие", - написала Шепелев в Instagram.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев / Instagram

Дмитрий Шепелев работал ведущим с 2004 года Сначала на телеканале М1, потом был ведущим Звездного караоке и Дай прокатится! на украинской фабрике звезд. Вел серию программ на Интере, а в 2008 году он перешел на Первый Канал. Вел шоу Можешь? Спой!, ДОстояние РЕспублики, Минута славы, и, наконец На самом деле.

Дмитрий Шепелев новости шоу бизнеса
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