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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания

23 февраля 2020, 20:30

Юбилейный 10 сезон Голос Країни 2020 уже можно смотреть онлайн. Что было в шестом выпуске 23-02-2020 и кого выбрали судьи себе в команды - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 6 выпуск 23-02-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 6 выпуск 23-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. Шестой выпуск вышел в 21:00 23 февраля. В шестом выпуске на слепые прослушивания пришел теле и радиоведущий, дочь знаменитого оперного певца, жертва насилия, которая хочет начать новую жизнь, звезда травести и офицер ВСУ.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в шестом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

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На прослушивания пришел Денис Жупник из Киева, который исполнит песню Monatika - Жизнь. Он работает радио и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале Величне століття. Роксолана.

Это уже не первая попытка покорить Голос у Дениса. Во втором сезоне проекта ему удалось развернуть одно красное кресло. Сможет ли он превзойти свой предыдущий результат в шоу, зрители узнают уже скоро.

21-летняя Татьяна Ничай приехала со Львова, чтобы вдохновить своего отца реализовать давнюю мечту – вернуться на сцену. Отец Татьяны – оперный певец, который после рождения дочери, был вынужден сменить профессию, чтобы обеспечивать семью.

Дочка надеется, что ее отец-певец оставит профессию дальнобойщика. 0Татьяна выполнит легендарный хит Dancing queen ABBA - любимую песню папы.

"Я надеюсь, именно это выступление даст ему толчок к тому, чтобы в следующем году он тоже пришел на "Голос країни" и спел", - говорит девушка.

Александра Горупа из Минска рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия, что она долгое время скрывала. Но потом решила уйти от мужа и начать новую жизнь.

"Хочу, чтобы девушки понимали - с любой ситуации можно найти выход. Несмотря на все, что я пережила, я сейчас здесь на Голосі країни и иду к своей мечте. Я мечтаю доказать каждому, что я достойна быть среди талантливых людей.

На сцене Александра исполнит трогательную песню Tony Braxton - Un-break my heart.

26-летний офицера ВСУ - Василий Процюк, эмоционально исполнит песню Сергея Бабкина Пробач. Парень – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом. 

"Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям. Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на Голос країни", - рассказал он.

33-летний Владимир Митей в образе дрэг-королевы – это перевоплощение мужчины в супергротескний женский образ. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы Кармен. Сможет ли парень поразить своими вокальными способностями тренеров так же, как феерическим нарядом, узнаем уже в воскресенье.

Голос країни 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 23-02-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Голос Країни 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса Тина Кароль Потап Настя Каменских Dan Balan Исполнитель Monatik Юрий Горбунов Катерина Осадчая Телеканал 1+1
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