"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песни

Исполнительница пояснила, что написать такой трек ее попросил режиссер.
Украинская хип-хоп певица alyona alyona представила новый чрезвычайно душевный и трогательный трек "Когда хоронят молодых", посвященный годовщине теракта у Дворца спорта в Харькове.
"Однажды ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня, Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые тяжелые среди них — похороны молодежи. Трек "Когда хоронят молодых" — это ода памяти всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и ужасное, что может видеть мир. Эта песня — воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", — говорится в описании в видео, которое опубликовано в YouTube.
Под роликом обнародован текст песни. Пользователи в комментариях указали на глубокий смысл композиции, которая касается очень важных проблем для страны в целом, и для каждого украинца.
"Очень круто, это больная тема, спасибо, что подняла ее", "Жаль, что Украина уже столько лет хоронит своих молодых и в прямом, и переносном смысле. И как тела погибших, и как будущее живых", "Плачу. Нас не уничтожить", "Очень глубокий смысл в тексте! И Алена исполнила его прекрасно", "Шикарно и тяжело одновременно. Шикарный трек, тяжелые воспоминания... особенно за эти 6 лет погибло очень много молодых". – написала интернет-публика.
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо завмирає
Вони сягли небес і тепер їх вже немає
З собою забирають сподівання
Надії матерів
А когось вдова чекає, при надії у дворі
Маряться знайомі кроки що ступають на поріг
Говорити щось погане про них - гріх
Вони хотіли жити би ще
Хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде
Тільки літери вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
З криком у грудях, всесвіт затих
Коли ховають молодих
Всі бажання, мрії, сподівання
В яму
На сімейнім дереві гілки
В'януть
Лінія життя має в кінці
Пляму
Піднімаю очі догори
Гляну
Чергова підніжка
Ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка
А слова мов дріжджі
Виростуть і стануть
Селами й містами
Тим словесний танець
кОго нема з нами
Я знаю що нас нагинають
І нас заривають
В землі нас чекА новосілля
Хай з нами роблять що хочуть
Вони ж бо не знають
Що наші тіла то насіння
Напомним, alyona alyona записала очередной клип, который назвала Дикі Танці.