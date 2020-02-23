"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песни

Певица написала и исполнила песню, которая по-настоящему отражает действительность / https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/?hl=ru

Украинская хип-хоп певица alyona alyona представила новый чрезвычайно душевный и трогательный трек "Когда хоронят молодых", посвященный годовщине теракта у Дворца спорта в Харькове.

"Однажды ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня, Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые тяжелые среди них — похороны молодежи. Трек "Когда хоронят молодых" — это ода памяти всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и ужасное, что может видеть мир. Эта песня — воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", — говорится в описании в видео, которое опубликовано в YouTube.

Под роликом обнародован текст песни. Пользователи в комментариях указали на глубокий смысл композиции, которая касается очень важных проблем для страны в целом, и для каждого украинца.

"Очень круто, это больная тема, спасибо, что подняла ее", "Жаль, что Украина уже столько лет хоронит своих молодых и в прямом, и переносном смысле. И как тела погибших, и как будущее живых", "Плачу. Нас не уничтожить", "Очень глубокий смысл в тексте! И Алена исполнила его прекрасно", "Шикарно и тяжело одновременно. Шикарный трек, тяжелые воспоминания... особенно за эти 6 лет погибло очень много молодых". – написала интернет-публика.

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання

Надії матерів

А когось вдова чекає, при надії у дворі

Маряться знайомі кроки що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще

Хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях, всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання

В яму

На сімейнім дереві гілки

В'януть

Лінія життя має в кінці

Пляму

Піднімаю очі догори

Гляну

Чергова підніжка

Ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка

А слова мов дріжджі

Виростуть і стануть

Селами й містами

Тим словесний танець

кОго нема з нами

Я знаю що нас нагинають

І нас заривають

В землі нас чекА новосілля

Хай з нами роблять що хочуть

Вони ж бо не знають

Що наші тіла то насіння

Напомним, alyona alyona записала очередной клип, который назвала Дикі Танці.