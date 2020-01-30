Alyona alyona записала клип Дикі танці в стиле GTA Vice City

alyona alyona Дикі танці / YouTube

Украинская певица alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, записала очередной клип, который назвала Дикі Танці.

28-летняя певица alyona alyona порадовала новым клипом, в котором она разъезжает по городу на желтом жигули, и выполняет задания в стиле GTA Vice City - например танцует брейк и убегает от разьяренных жителей города.

Всего у Алtны 204 тысячи подписчиков на YouTube-канале и 14 тысяч в группе ВКонтакте.

Alyona alyona Дикі танці смотреть онлайн новый клип:

Напомним, Украине назначили дату выступления на Евровидении 2020.