Евровидение 2020 Украине назначили день выступления

Евровидение-2020 - порядок выступления / eurovisionworld.com

Организаторы Евровидения 2020 определили порядок выступления стран-участниц на Евро-2020, которое будет проходить 12, 14 и 16 мая.

В какую группу попала Украина, и в какой день будет выступать представитель Украины на Евровидении 2020 - читайте на Главреде.

Все страны участницы были разбиты на 4 группы - по 2 на 12 и 14 мая. Украина выступит 12 мая в день, когда выступает и Россия.

Кроме того, 12 мая выступят также:

Австралия;

Беларусия;

Ирландия;

Литва;

Северная Македони;

Россия;

Словения;

Швеция;

Азербайджан;

Бельгия;

Хорватия;

Кипр;

Израиль;

Мальта;

Норвегия;

Румыния.

А 14 мая выступят:

Австрия;

Чехия;

Эстония;

Греция;

Исландия;

Молдова;

Польша;

Сан-Марино;

Сербия;

Албания;

Армения;

Болгария;

Дания;

Финляндия;

Грузия;

Латвия;

Португалия;

Швейцария

Финал Евровидения пройдет 16 мая, тогда будет определен и победитель конкурса.

Ранее назвали порядок выступления участников Наотбора на Евровидение 2020 в Украине.