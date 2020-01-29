Евровидение 2020 Украине назначили день выступления

Организаторы Евровидения уже распределили страны по дням выступления. Украина выступает с Россией.
Организаторы Евровидения 2020 определили порядок выступления стран-участниц на Евро-2020, которое будет проходить 12, 14 и 16 мая.
В какую группу попала Украина, и в какой день будет выступать представитель Украины на Евровидении 2020 - читайте на Главреде.
Все страны участницы были разбиты на 4 группы - по 2 на 12 и 14 мая. Украина выступит 12 мая в день, когда выступает и Россия.
Кроме того, 12 мая выступят также:
- Австралия;
- Беларусия;
- Ирландия;
- Литва;
- Северная Македони;
- Россия;
- Словения;
- Швеция;
- Азербайджан;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Кипр;
- Израиль;
- Мальта;
- Норвегия;
- Румыния.
А 14 мая выступят:
- Австрия;
- Чехия;
- Эстония;
- Греция;
- Исландия;
- Молдова;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Сербия;
- Албания;
- Армения;
- Болгария;
- Дания;
- Финляндия;
- Грузия;
- Латвия;
- Португалия;
- Швейцария
Финал Евровидения пройдет 16 мая, тогда будет определен и победитель конкурса.
Ранее назвали порядок выступления участников Наотбора на Евровидение 2020 в Украине.