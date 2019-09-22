Обошла звезд: Alyona Alyona получила немецкую награду Anchor award

Алена Алена была отмечена наградой в Германии / https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/?hl=ru

Украинская рэп-исполнительница Алена Савренко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, получила в Германии международную награду Anchor award.

Как сообщает пресс-служба Anchor award Facebook, певица обошла пять конкурентов из Европы и Китая и выла признала наиболее перспективной начинающей исполнительницей.

Алену отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы". Также организаторов впечатлила популярность, которой исполнительнице удалось добиться в мировом масштабе.

На премию претендовали известные исполнители: британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

/ Фото: Facebook/ ANCHOR Award

Напомним, Aloyna Aloyna поделилась в сети своим новым клипом на песню, в которой поет про буллинг в школе.

Как ранее сообщалось, рэп-певица записала шикарный клип на песню на социальную тему, и привела в восторг своих поклонников.