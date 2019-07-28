"Пушка-пышка": рэперша Alyona Alyona заинтриговала детским фото

Рэперша Alyona Alyona поделилась детским снимком / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona заинтриговала поклонников архивной детской фотографией, на которой запечатлена с четырьмя детьми.

Артистка разместила снимок в Instagram, но не указала, где именно на нем запечатлена, и даже не раскрыла возраст, в котором позировала.

Рэперша предложила интернет-пользователям угадать, где она, и сколько ей тогда было лет.

Мнения пользователей разделились, одни считают, что Alyona Alyona и в детстве была пышкой, а другие полагают, что артистка была худой.

"Пушка-пышка", — написал b.o.h.dan. "Ты в голубой кофте, жиробасина", — считает maxpro32. "В красном платье, 5-6 лет", — поделилась мнением lularibkina.

Рэперша Alyona Alyona поделилась детским снимком / instagram.com/alyona.alyona.official

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona отдыхала в Испании и поделилась в соцсети откровенным фото в купальнике. Рэперша на отдыхе покрасовалась в светло-розовом сдельном купальнике с принтом.