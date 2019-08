Велика й смішна: новый клип alyona alyona стал хитом в первый день

alyona alyona / Instagram

Бодипозитивщица и защитница женских прав alyona alyona записала шикарный клип на песню на социальную тему, и привела в восторг своих поклонников.

alona alyona не только опубликовала клип, но и по требованиям общественности, как призналась певица, раскрыла ссылку на свой инстаграм - если кто-то еще не нашел его раньше.

"Когда Алёна дропает клип, весь остальной ютьюб может просто ховаться в жито. Очень мощно", "Молодец, стелит так, что можно и танцевать под рэп. Клипы вроде и простые но интересно смотреть. Спасибо за музыку Алена", "Even if i don't understand you i like your rap style it seems original", - пишут восторженные поклонники.

Клип можно посмотреть уже в YouTube

Велика й смішна - alyona alyona смотреть онлайн:

