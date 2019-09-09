Aloyna Aloyna ест малолеток за буллинг в школе в новом клипе

Alyona alyona / YoyTube

Ставшая знаменитой благодаря необычности реперша Aloyna Aloyna поделилась в сети своим новым клипом на песню, в которой поет про буллионг в школе.

Aloyna Aloyna много раз избивает и наказывает школьников, которые хотели поиздеваться сначала с полной девочки, потом с панка, гота, и афроукраинского баскетболиста.

Она поет о том, что у этих людей большие проблемы в жизни, и намекает на то, как с ними стоит общаться.

Что до видеоряда - то это как всегда самый необычный клип, с радугами, единорогами, световыми эффектами и яркими картинками.

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются, и навсегда остается в памяти", - пишет alyona.

Alyona Alyona Буллинг смотреть онлайн клип:

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