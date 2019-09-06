В зоне риска: Лобода разделась для обложки нового трека

Певица Лобода выпустила долгожданный новый трек В зоне риска, для которого подготовила необычную обложку.
Певица Лобода опубликовала долгожданный сингл В зоне риска, для которого пока что не записала клип, но зато который презентует впервые на концерте в Вильнюсе.
Лобода на своей странице в Instagram опубликовала новый сингл В зоне риска, для которого снялась полуголой.
В пятниц 6 сентября ее клип В зоне риска появился сразу на многих интернет-ресурсах, но он идет с обложкой в виде градусника.
Для своего же интсаграма Лобода сделала вызывающую картинку, на которой кажется, что она позирует совершенно голой. Девушка выставила вперед одну ногу в туфле на каблуке так, что на самом деле сложно понять - одета она, или нет.
Провокационный трек и необычная обложка очень понравилась поклонникам.
В зоне риска Лобода слушать онлайн на YouTube:
Loboda В зоне риска текст песни
Припев:
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
Куплет 1, LOBODA:
Что ты хочешь, что ты можешь дать взамен?
Ну что ты можешь быть.
Ты боишься, этот знак тебе знаком.
Ты играешь с огнем.
Но я сегодня не готова говорить об этом.
Времени нет и желания нету.
Я сломала себе ноготь, значит будет вендетта.
Как меня достало это.
Припев:
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
Куплет 2, LOBODA:
Если скажешь, оторви мне пару слов.
Вижу ты не готов.
Если спросишь, загляни в мои глаза.
Я отвечу - нельзя.
Но я сегодня не готова говорить об этом.
Времени нет и желания нету.
Я сломала себе ноготь, значит будет вендетта.
Как меня достало это.
Припев:
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
Куда нам девать все эти мысли.
Необязательно быть искренними.
Я за тобой но ты не близко.
В зоне риска, мы в зоне риска мы.
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