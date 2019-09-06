В зоне риска: Лобода разделась для обложки нового трека

6 сентября 2019, 11:53

Певица Лобода выпустила долгожданный новый трек В зоне риска, для которого подготовила необычную обложку.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Лобода опубликовала долгожданный сингл В зоне риска, для которого пока что не записала клип, но зато который презентует впервые на концерте в Вильнюсе.

Лобода на своей странице в Instagram опубликовала новый сингл В зоне риска, для которого снялась полуголой.

В пятниц 6 сентября ее клип В зоне риска появился сразу на многих интернет-ресурсах, но он идет с обложкой в виде градусника.

Для своего же интсаграма Лобода сделала вызывающую картинку, на которой кажется, что она позирует совершенно голой. Девушка выставила вперед одну ногу в туфле на каблуке так, что на самом деле сложно понять - одета она, или нет.

Провокационный трек и необычная обложка очень понравилась поклонникам.

Лобода в зоне риска
Лобода В зоне риска / Instagram

В зоне риска Лобода слушать онлайн на YouTube:

Loboda В зоне риска текст песни

Припев:

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

Куплет 1, LOBODA:

Что ты хочешь, что ты можешь дать взамен?

Ну что ты можешь быть.

Ты боишься, этот знак тебе знаком.

Ты играешь с огнем.

Но я сегодня не готова говорить об этом.

Времени нет и желания нету.

Я сломала себе ноготь, значит будет вендетта.

Как меня достало это.

Припев:

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

Куплет 2, LOBODA:

Если скажешь, оторви мне пару слов.

Вижу ты не готов.

Если спросишь, загляни в мои глаза.

Я отвечу - нельзя.

Но я сегодня не готова говорить об этом.

Времени нет и желания нету.

Я сломала себе ноготь, значит будет вендетта.

Как меня достало это.

Припев:

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

Куда нам девать все эти мысли.

Необязательно быть искренними.

Я за тобой но ты не близко.

В зоне риска, мы в зоне риска мы.

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