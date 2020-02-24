Любимец Путина позвал Maruv в Россию и полил украинцев грязью

Maruv / Facebook

Любимчик Путина Николай Расторгуев заявил, что в Украине "живут дебилы", потому что украинские фанаты Maruv возмутились ее странным поздравлением.

Maruv решила публично всех поздравить с 23 февраля - Днем защитника Отечества в России и Красной Армии в СССР, а когда ей сделали замечание, записала матерное видео. За это замечание Николай Расторгуев неожиданно назвал всех украинцев дебилами в комментарии изданию Подъем.

"Просто, в Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники", - заявил он.

Однако, все решили прогнорировать тот, факт, что Maruv переправила свой пост с "С праздником дорогие мужчины" на "Праздников не бывает мало, так что, с праздником, дорогие мужчины".

И в связи с этим первым постом, ее поклонники из Украины поинтересовались, с каким это праздником она поздравляет мужчин, и в курсе ли, что в Украине это 14 октября.

Но благодаря нехитрым манипуляциям певицы, вся ситуация неожиданно стала с ног на голову.

Напомним, что Maruv нагнула матов в видеообращении к украинцам, после того, как заменила подпись в своем Instagram, .