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Потолок - десятка: почему шансы Украины победить на Евровидении-2020 почти нулевые

Денис Путинцев

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany

25 февраля 2020, 11:14

В глазах Европы с такой песней, как у Go-A, мы будем идентичны с Россией и Беларусью, и европейцы просто не поймут, какую из этих трех стран представляет участник.

Кто поедет на Евровидение - Go-A биография
Эксперт считает, что европейцы, увидев Go-A, не поймут, какую страну представляет этот коллектив - Украину, Россию или Беларусь / Instagram

Оценивая в целом украинский Национальный отбор Евровидения в этом году, вынужден признать, что он был весьма скучным. Хотя, с музыкальной точки зрения, все было хорошо, свежо и относительно разнообразно.

Не в обиду артистам, но, скорее всего, это связано с тем, что сами по себе они были скучны и не интересны широкому потребителю. В Украине есть, максимум, десять артистов, которые могут называть себя "звездами". Подойдите к случайному прохожему на улице и спросите, знает ли он Monatik, Олю Полякову, Потапа и Настю – вам не только ответят, что знают, но и какую-то песню напоют. Люди же, которые были представлены на национальном отборе в этом году, вряд ли до участия в конкурсе, да и после него, вызывают хоть какой-то ассоциативный ряд у прохожего, т.е. у массового потребителя музыкального продукта.

Что касается победителя нацотбора Евровидения нынешнего года, то вынужден признать, что экспертом я могу называться весьма относительно, как и большинство моих коллег, потому что Go-A мало кто представлял себе даже в финале. Для меня победа этого коллектива стала, мягко говоря, неожиданностью.

Вообще, я – сторонник того, что на Евровидение нужно ехать просто тусить. Это то, о чем постоянно говорит Андрей Данилко. Только постсоветские страны, особенно – Россия, Украина и Беларусь, воспринимают Евровидение иначе: страдают, надевают флаги всей страной, взваливают огромную ответственность на неокрепшие плечи артиста, переживают, глотают корвалол, если не победили или не вошли в десятку.

В Европе людям пофиг: они едут на конкурс веселиться, танцевать, обмениваться опытом. А у нас все это очень серьезно, и от этой серьезности мы и страдаем.

Если мы едем в Роттердам просто потусить, то я снимаю все свои нижеизложенные претензии.

А если нет... со всем уважением отношусь к ребятам из Go-A, к украинской этнике, но я не разделяю восхищения их выступлением, потому что с музыкальной точки зрения, нового в этом ничего нет, с артистической точки зрения – тем более. Артисты этого коллектива – сырые и еще не готовы к большой сцене. Они, среди прочего, не готовы давать интервью на английском языке, а это очень важно для Евровидения. Сама солистка призналась, что с английским у нее не очень… Думаю, у той же Кrutь с английским точно лучше, ведь она много путешествовала за границей с бандурой и долго жила в Канаде.

Jerry Heil
Jerry Heil

О ПРОВАЛЕ JERRY HEIL

Изначально в этом национальном отборе я делал ставку на Jerry Heil, которая, в итоге, оказалась… первой с конца. Подчеркиваю, я за нее не "топил", а делал ставку на то, что за нее проголосуют зрители, поскольку у нее огромная фан-поддержка и огромный хайп в сети.

Однако о Jerry Heil я всегда говорил, что это – штучный артист, студийный и исключительно сетевой. Это – искусственно созданный персонаж, своего рода тамагочи или покемончик. Jerry прячется за яркими образами, прическами, одеждой, танцульками-прибамбульками. Но как только она начинает работать в "лайве", видно, что ей не хватает энергетики и опыта работы с залом, работы на камеру (несмотря на то, что она – влогер). Потому она и "сдулась".

К тому же, решение Jerry Heil убрать ярких персонажей из своего номера, которых мы видели в первом полуфинале, стало ее роковой ошибкой. От этого номер существенно проиграл. Как Jerry сама призналась, принимая это решение, она прислушалась к хейтерам, но, как оказалось, сделала этим только хуже.

Мне обидно за Jerry Heil, но мои предположения о том, что народ при выступлении вживую ей не верит, подтвердились. Люди верят ее трекам и образу в сети, как вирусной истории. Но, как артист, она еще совершенно неготова на данном этапе.

Go-A
Go-A

ШАНСЫ GO-A НА ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

Предварительно оценивая их шансы на Евровидении, отмечу одно: очень хочу, чтобы представитель от Украины в этом году не нарушил традицию и прошел хотя бы в финал.

Букмекеры, увидев выбор Украины, стали понижать ставки. И это понятно: Go-A – это артист, у которого нет бекграунда, который очень непонятно смотрится на сцене (если говорить о целостности образа, то возникает вопрос – почему вокалистка именно так одета, когда исполняет подобную песню, и почему музыканты, стоящие позади нее, никак с нею не взаимодействуют).

Все эти недоработки возникли не из-за того, что Go-A – плохие, а потому что они – неопытные. И, боюсь, они не успеют за те пару месяцев, что остаются до Евровидения в Роттердаме, глобально что-то изменить в себе и своем номере.

Так что мы выбрали локального артиста, который понравился и большинству зрителей, и членам жюри. Но лично мне такой выбор кажется странным, я его не приемлю. Потому что смотрю на это, со стратегической точки зрения, а не с позиции "нравится/не нравится". По моим прогнозам, максимум, на который Украина может рассчитывать с группой Go-A – прохождение в финал Евровидения. Однако сомневаюсь, что мы попадем хотя бы в десятку. Разве что произойдет чудо, и что-то изменится в образе и посыле, который будет выделять украинцев среди других в Роттердаме.

Go-A – классные ребята. Но пока что они сами внутренне не чувствуют, кто они. Для них стала неожиданностью их победа в нацотборе: они явно шли туда просто "засветиться", но неожиданно победили, а теперь не понимают, что им делать.

Если попытаться предположить, у каких стран найдет отклик выступление Go-A и их "Соловей", то это – однозначно славянская история. Это – своего рода Бурановские бабушки. Подчеркиваю, что украинский этнопоп мне нравится, как и сам трек "Соловей", но в глазах Европы с такой песней, как у Go-A, мы будем идентичны с Россией и Беларусью. Европейцы не поймут, кто это – участник от Украины, России или Беларуси. Для них это будет чисто славянский посыл, с гортанными камланиями…

Потому, думаю, Европа отнесется к выступлению Go-A очень прохладно. Мы сможем каким-то образом зацепить разве что наших соседей.

Денис Путинцев, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany, специально для Главреда

Go-A - Соловей

Денис Путинцев Евровидение Евровидение 2020 Нацотбор Go-A Jerry Heil Katya Chilly David Axelrod музыка Роттердам
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