"Хорошо не будет": Юрий Лоза послал Maruv подальше

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Российский певец Юрий Лоза щедро посоветовал Maruv покинуть Украину, только в отличии от Николая Расторгуева, он против того, чтобы певица приезжала в Россию.

Юрий Лоза накинулся на Maruv во время интервью на радио Говорит Москва.

Лоза сразу сам себе начал перечить, заявив, что "не следит" за событиями в Украине. Но свои советы дать готов.

"Я не слежу за украинскими артистами, мне совершенно все равно, что у них там происходит. Судя по всему, это говорится о какой-то девушке, которая поет по-английски. Они все по-английски поют. Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. От английской песни ему хорошо не будет", заявил он.

По мнению Лозы, что старые, что юные россияне одинаково не будут слушать модные и популярные песни Maruv, потому что они на английском языке.

"Поэтому какая-то девушка, ну пускай поет. Пускай едет в европейское турне и там поет и радует своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы – россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней", - заявил кумир молодежи в России.

Напомним, Maruv решила поздравить мужчин с российским праздником 23 февраля, а когда украинские фанаты начали интересоваться ее поступком - изменила подпись к посту в Instagram, выставив себя жертвой украинцев.

Эту идею подхватили российские СМИ и знаменитости. Любимец Путина Расторгуев позвал Maruv переезжать в Россию.