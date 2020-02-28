"Пытаюсь уйти от одиночества": Макс Барских сделал публичное признание

Макс Барских / Пресс-служба

Певец Макс Барских дал откровенное интервью каналу Ходят слухи и Рамине Эсхакзай.

Блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай, чей YouTube-канал Ходят слухи набирает популярность, провела интервью с известным певцом Максом Барских

Символически, они провели интервью в студии, в которой проходила репетиция его концертной программы. В перерыве певец и телеведущая успели записать большое часовое интервью, в котором Макс признался, что одинок, скромно сравнив себя с парой легендарных звещд мирового уровня.

"Анализируя разные интервью разных артистов: и современных, и прошлых, и тех, кто умирал от передоза наркотиков, можно увидеть, что это все несчастные люди, которые оказались в ловушке славы. Или не все, но большинство. И вот я анализировал себя и думал: "Хорошо. Я хочу достичь успеха, и я вообще иду по жизни и делаю то, что я делаю - почему? Потому что я это люблю или потому что я пытаюсь уйти от одиночества? Или я думаю, что, если я вот это получу или стану тем, кем я хотел всегда стать, я стану более счастливым? Я сам себе отвечаю на этот вопрос, что нет. Я не стану таким человеком. Счастье – это то, что рождается внутри нас. Это призма, через которую мы смотрим на мир", - добавил артист.

Когда рамина поинтерессовалась у него, готов ли Макс поехать делать карьеру в США, он заявил, что для него это вопрос - карьера или личная жизнь.

"Главное слово — это личная жизнь, потому что от него все отталкивается. Чем больше ты становишься известным популярным, тем больше тебя могут окружать людей не совсем искренних и честных, тем больше людям что-то от тебя нужно, тем больше ты становишься закрытым в маленькой коробочке и становишься максимально одиноким. И окунаешься в депрессию", - объявил секс-кумир школьниц.

Барских напомнил, что в Лос-Анделесе, например, легко найти и потерять все. Главное там - найти правильную компанию.

"Это достаточно добрый и позитивный город, все френдли. Ты попадаешь в атмосферу курорта. Там с понедельника по воскресенье что-то происходит: ивенты, вечеринки, тусовки. Однажды подруга, которая, как мне кажется, знает всех в Лос-Анджелесе, пригласила на вечеринку. Придя туда, я ее увидел, подхожу и она представляет меня своему другу, стоящему ко мне спиной, он разворачивается, смотрю, а это Ашер!", -восторгается певец.

Все интервью можете посмотреть на видео.

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