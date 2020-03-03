Sax Live Show "Пiф-Паф": Freedom Jazz в Киеве - когда концерты

Freedom Jazz girls band - расписание концертов / Caribbean Club

Freedom Jazz снова открывает джазовый сезон в Киеве с 5 марта. Девушки из Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show. Теперь подготовили шоу Sax Live Show "Пiф-Паф".

Популярное шоу с намеком на Бондиану собирало аншлаги осенью 2019, и по многочисленным просьбам поклонников джаз-бэнда снова повторит шоу, которое так понравилось зрителям.

Sax Live Show Пiф-Паф отличается пикантным сюжетом - девушки играют на сцене девушек Бонда, которые, как известно, всегда отличаются нестандартными личными качествами.

Freedom Jazz girls band - когда концерты в Киеве / Caribbean Club

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь - девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия - словно изысканное колье на тонкой шее, и мы - джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", - прокомментировали Freedom Jazz girls band свое шоу.

Концерты Freedom Jazz girls band будут проходить в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Freedom-jazz - Cupidon слушать онлайн на ютуб:

График выступления Freedom Jazz girls band весной 2020:

5 марта;

12 марта;

26 марта;

2 апреля;

9 апреля;

16 апреля.

Билеты уже доступны в продаже.

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