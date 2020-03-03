Одруження Наосліп 6 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 03-03-2020 / Главред

Новый 6 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 3 марта в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - бизнесмену-ресторатору и бухгалтеру. Что из этого выйдет - вы сможете увидеть в новом выпуске Одруження Наосліп 3 марта.

Что показали в 6 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.

Даниэль Салем и Виктория Кириченко постарались свести вместе двух несовместимых людей, которые привыкли к высокому уровню жизни.Читайте такжеОдруження наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020

Алексей - бизнесмен, который "сделал себя сам", вышел из маленького городка, чтобы теперь быть владельцем сети ресторанов в Киеве, и гордым владельцем нескольких квартир в столице.

Ольга - бухгалтер, которая считает себя "шальной императрицей", и что все мужчины ей "обязаны".

Что именно натолкнуло ведущих шоу совместить этих двух настолько непохожих людей - останется загадкой.

Но главная интрига - как на самом деле сложатся их отношения на шоу и после.

Одруження наосліп 6 смотреть 6 выпуск онлайн 03-03-2020:

Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.