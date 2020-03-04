Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности

Почему ущел Oxxxymiron / Instagram

Oxxxymiron бросил 17 Независимый рэп-баттл. Почему Oxxxymiron ушел с баттла - пока неизвестно. Поклонники задаются вопросом - почему ушел Oxxxymiron?

Мирон Федоров Oxxxymiron покинул 17 Независимый рэп-баттл незадолго до финала. Oxxxymiron сам объявил о своем уходе во время 5 раунда в Twitter.

"Уважаемые, не ждите трек на 5 раунд баттла, хочу потратить время на другое От баттла я уже получил главное - выход из ступора) Спасибо всем, кто имел к этому отношение, надеюсь, и я вам чем-то помог. Двигаюсь дальше", - написал Oxxxymiron в Twitter.

Подача заявок на пятый раунд 17-го Независимого открыта до 9 марта, но Oxxxymiron отказался от участия в начале марта. По жеребьевке, он должен был сойтись с Витя Classic.Читайте такжеOxxxymiron тонко обстебал путинский режим в России

Поклонники Oxxxymiron расстроены его решением, но с другой стороны радуются, что рэпер порадовал их своими битами с осени 2019.Читайте такжеОксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru: почему в моду снова входит рэп

"Так ах*енно стартанул, и утонул у самого берега", "сейчас где то рыдает один плюшевый", "Ну все, смысла нет больше следить за 17нб", "Мирон: по*бёмся? Тян: по*бемся! Мирон: я достал Тян: я раздвинула Мирон: я уже получил главное и теперь хочу потратить время на другое", "брат, ну ты так и скажи что это из-за того что меня слили, мы и так всё понимаем", "Пост удали и трек запили нам", "Это как родить ребёнка, воспитывать его год, а потом в детдом отдать... Мужик!!!!", "Ну, а чо, рожать умеет - показал", - пишут ему в соцсетях.

До этого первые раунды Oxxxymiron лидировал на 17 независимом рэп-баттлом, но потом неожиданно решил уйти.