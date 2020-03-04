УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности

4 марта 2020, 15:55

Знаменитый рэпер Oxxxymiron, который неожиданно принял участие в 17 Независимом рэп-баттле, сделал срочное заявление.

Oxxxymiron
Почему ущел Oxxxymiron / Instagram

Oxxxymiron бросил 17 Независимый рэп-баттл. Почему Oxxxymiron ушел с баттла - пока неизвестно. Поклонники задаются вопросом - почему ушел Oxxxymiron?

Мирон Федоров Oxxxymiron покинул 17 Независимый рэп-баттл незадолго до финала. Oxxxymiron сам объявил о своем уходе во время 5 раунда в Twitter.

"Уважаемые, не ждите трек на 5 раунд баттла, хочу потратить время на другое От баттла я уже получил главное - выход из ступора) Спасибо всем, кто имел к этому отношение, надеюсь, и я вам чем-то помог. Двигаюсь дальше", - написал Oxxxymiron в Twitter.

Подача заявок на пятый раунд 17-го Независимого открыта до 9 марта, но Oxxxymiron отказался от участия в начале марта. По жеребьевке, он должен был сойтись с Витя Classic.Читайте такжеOxxxymiron тонко обстебал путинский режим в России

Поклонники Oxxxymiron расстроены его решением, но с другой стороны радуются, что рэпер порадовал их своими битами с осени 2019.Читайте такжеОксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru: почему в моду снова входит рэп

"Так ах*енно стартанул, и утонул у самого берега", "сейчас где то рыдает один плюшевый", "Ну все, смысла нет больше следить за 17нб", "Мирон: по*бёмся? Тян: по*бемся! Мирон: я достал Тян: я раздвинула Мирон: я уже получил главное и теперь хочу потратить время на другое", "брат, ну ты так и скажи что это из-за того что меня слили, мы и так всё понимаем", "Пост удали и трек запили нам", "Это как родить ребёнка, воспитывать его год, а потом в детдом отдать... Мужик!!!!", "Ну, а чо, рожать умеет - показал", - пишут ему в соцсетях.

До этого первые раунды Oxxxymiron лидировал на 17 независимом рэп-баттлом, но потом неожиданно решил уйти.

Oxxxymiron баттл-рэп новости шоу бизнеса музыка
Сейчас вы просматриваете новость «Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:49
Гончарук - всё: Рада отправила в отставку премьер-министра и его Кабмин
16:41
"Собирать деньги, а не лайки в Фейсбуке": Зеленский распек таможню
16:39
Как создать канал в мессенджере Telegram?
16:35
Сериал Волшебники закрывают - когда последний сезон
16:27
Чего ждать на масштабном форуме Бизнес-Концентрат 5.0. Фото новости компании
16:09
Квартира в РФ, машины и деньги: что декларировали Таран, Лазебная и Немчинов
16:00
Чат с писательницей Ларисой Ницой
15:55
Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности
15:33
В еврейской общине Украины призвали сохранять спокойствие в связи с минированием синагог
15:21
"Уже есть 227 голосов" - Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке Видео
14:59
Фестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и Гончарука мнение
14:57
Получил субсидию – а теперь верни деньги обратно: Минфин проверил льготников Видео
14:53
Коронавирус в Украине: в ВОЗ озвучили нерадостные для украинцев прогнозы Видео
14:49
Лучшая часть вампирской серии Castlevania вышла на смартфонах
14:40
Мої думки тихі 2020: обзор фильма со спойлерами Видео
14:14
"Сжечь дом": жену жителя Черновцов с коронавирусом закрыли в военном госпитале Видео
14:12
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько людей под подозрением
14:06
Кто победит на Евровидении 2020 - новая песня сменила прогнозы экспертов Видео
13:51
В восьми синагогах в разных городах Украины ищут взрывчатку
13:40
Death Stranding, GTA V и другие отличные игры на новой распродаже в PS Store
13:20
"Побежали крыски": кандидаты на ключевые министерства отказались от постов
12:56
Пенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионеры Видео
12:50
Из-за короновируса Google отменила полноценную презентацию нового Android
12:50
В партии Зеленского рассказали, как будут голосовать за новый Кабмин
12:38
Чебурашка и флаг "ДНР": в Германии засекли фаната путинских террористов из США
12:21
Давай, до свидания, правительство невыполняемых обещаний мнение
12:20
"Слуга народа" рассказал о судьбе Гончарука в случае увольнения
12:20
"Искусство вне политики!": Jerry Heil поддержала Россию на Евровидении 2020
12:19
"Наказывают за беспредел": в Кремле увидели большую "зраду" в расследовании дела МН17
12:10
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о потенциальном премьер-министре досье
12:02
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
11:45
Топовые прически и стрижки для кудрявых волос на эту весну: фото Фото
11:44
Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии здоровья заболевшего украинца
11:27
"Чем заслужил снисхождение?": послы ЕС решили разморозить активы Азарова Видео
11:17
"Не по нашей вине": Путин нашел отмазку бедности миллионов россиян
11:13
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
11:07
Политолог назвал главное отличие Шмыгаля от Гончарука
11:00
СМИ узнали, кто и почему против главы таможни открыл уголовное дело
10:54
Новый футуристичный дизайн и видео PlayStation 5 появились в сети
10:29
"Чистой воды шулерство": всплыли новые скандальные факты об отставке Гончарука
10:21
Плюсы и минусы "человека Ахметова": каким будет Шмыгаль - премьер
10:20
Суд "обломал" Нелю Штепу в деле против Ирины Геращенко: в чем суть
10:15
Официально: первый случай коронавируса подтвердили в Польше
10:02
В России паника из-за китайского коронавируса: подписан важный документ
10:00
"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе Кабмина мнение
09:54
Почему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтинг мнение
09:50
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
09:44
Под Рябошапкой зашаталось кресло: СМИ назвали возможного сменщика генпрокурора
09:34
В Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. Документ
09:30
Гороскоп на 4 марта всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять