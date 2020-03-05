Украинский бизнес-ланч на Берлинале 2020

В дружественной атмосфере, более 250 продюсеров из 52 стран мира собрались, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд уже восьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Пять лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, пользующиеся большим успехом. В Германии мы от имени Украины третий год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы неоднократно финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке в Берлине и Каннах, проводили Украинский вечеринки, привозили в Канны и на Берлинале молодых кинематографистов. Как видим, эта работа приносит свои плоды — молодые режиссеры и продюсеры начали снимать полнометражные фильмы, которые попадают в самых престижных кинофестивалей мира, все больше украинских фильмов выходят в копродукции с иностранными продюсерами", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

Артем Голосов, Игорь Янковский, Мартина Блайс

В этом году на Берлинском кинофестивале Украина имела впечатляющее представительство. В рамках программы Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". В программе Generation 14plus показали документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык. Также оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу скандальный фильм режиссера Ильи Хржановского "Дау. Наташа", один из производителей которого — отечественная компания "Phenomen Ukraine", а еще один фильм "Дау. Дегенерация" из этого же цикла показали в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended продемонстрировали короткометражку совместного производства США, Японии и Украины "Citizens of the Cosmos".

Дискуссии во время бизнес-ланча

К участию в ежегодном форуме Berlinale Talents отобрали украинского режиссера и сценариста Жанну Озирну. А новый фильм продюсера Владимира Яценко и режиссера Валентина Васяновича "Відблиск" впервые в истории Украины попал в число 36 лучших международных проектов на престижный Berlinale Co-production Market.

Игорь Янковский, Александр Максимчук, Павел Сушко

Зрители Европейского кинорынка посмотрели такие новинки украинского кинематографа: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дарья Онищенко), сериал "Схованки" (реж. Ирина Громозда, креативный продюсер Олеся Лукьяненко, со-продюсер Екатерина Вишневская) и "LET IT SNOW" (реж. Станислав Капралов).

Светлана Сухина

Также Госкино и профессиональные киноассоциации Украины организовали на Европейском кинорынке Берлинале национальный стенд "#UkraineISYourDestination". В третий раз подряд состоялась и уже традиционная Украинская вечеринка на Берлинале, вызвавшая оживленный интерес среди гостей фестиваля и прием в Посольстве Украины в Германии.