Starset в Киеве

Медиа-визионеры, группа STARSET проложила уникальный путь концептуальной и необычно визуальной рок-музыки. Они рассказывают истории, сплетая причудливый нарратив с помощью различных медиа.

Они заново изобрели концепцию действительно иммерсивных шоу. С выходом нового альбома в сентябре 2019 они начинают свою новую эру, и Киев станет ее частью.

Дата и место : 4 апреля 2020, клуб Atlas.

Во главе с энигматичным аудио-алхимиком Дастином Бейтсом, группа определила свою миссию: подарить фанам путешествие, сделать их ее частью. Не только через музыку, но и через видео, дополненную реальность прямо на концертах, графические новеллы Marvel и онлайн-мир, стирая границы между научными фактами и вымыслом. Вдруг вы не знали – Дастин имеет кандидатскую степень в области электротехнической промышленности, и успешно воплощает все свои научные фантазии в музыке.

Группа основана в 2013, и со скоростью света покорила сердца слушателей глубокими научно-фантастическими текстами, внеземными мелодиями и атмосферным визуально-магическим перфомансом. Дебютная пластинка STARSET под названием Transmissions стала знаковой, взлетев в музыкальную стратосферу благодаря синглу My Demons – он продержался в рок-чартах 43 недели. Такой рекорд побить очень сложно. Группа продала более полумиллиона копий экземпляров Transmissions и второго альбома Vessels. Количество стримов по всему миру составляет более 100 миллионов, а просмотров на YouTube - более 1,4 миллиарда. Ошеломляюще!

Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного космического шоу STARSET в Киеве.