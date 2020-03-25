Лев Лещенко попал в реанимацию - в каком состоянии певец

Лев Лещенко в реанимации / Mash

Российский певец Лев Лещенко в тяжелом состоянии попал в реанимацию в Коммунарке.

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию, пишет издание Mash.

25 марта у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение.

Врачи утверждают, что состояние Лещенко удалось стабилизировать.

Ранее его госпитализировали вместе с супругой из-за положительного результата анализов на коронавирус.

Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев подтвердил, что певец в тяжелом состоянии в реанимации.

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом", - объяснил Олег Дмитриев госпитализацию.

Он отметил, что Лещенко там будет еще дня два, и попросил молиться за него: "Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочем отсюда".

На следующий день друг Лещенко поведал, что Лев Лещенко утали свою поездку в США, Канаду и Францию накануне болезни.

Ранее звезду Marvel обвинили во вранье о заболевании коронавирусом.

Напомним, у Софии Ротару случилась трагедия в семье во время карантина в Черновицкой области.