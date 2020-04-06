Від пацанки до панянки 4 сезон 8 выпуск - кто ушел

Восьмой выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 6 апреля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.
Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Восьмой выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 6 апреля на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.
Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце восьмой недели из шоу Від пацанки до панянки 2020 ушла участница, от которой не ждали такого. Кто и почему ушел в 8 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.
С шоу должна была уйти Владислава Роговенко. Но ее спасло чудо.
Участницу реалити Нового канала уже по дороге домой спасла Ирина Зайцева – заместитель директора Школы леди
Уже во второй раз преподаватели Школы леди применили свое право вето: сначала Екатерина Виноградова вернула на проект Евгению #Батюшку Мазур, а теперь Ирина Зайцева подарила шанс Владе Роговенко.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020
Экс-участница проекта Супермодель по-украински пришла на Від пацанки до панянки, чтобы измениться. Но на восьмой неделе реалити снова наступила на те же грабли – девушка напилась и непристойно танцевала на одном из испытаний.
"Меня справедливо номинировали на выгон. На прошлой неделе я получила черное перо, как худшая ученица. И не сделала выводов", – со слезами на глазах признается Власти Роговенко.
В номинации с Владиславой Роговенко стояли еще три пацанки – Виктория #Боксерша Алехина, Евгения #Батюшка Мазур и Юлия #Бандитка Чигринец. Но поскольку Влада не сделала выводов и не приложила усилий, попрощаться решили именно с ней.
Возраст: 24 года
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Второй шанс пацанке дала Ирина Зайцева – уже когда та ехала домой, заместитель директора Школы леди догнала и сообщила Владиславе, что свое право вето применила к ней.
"Коллеги не соглашались, что Владу нужно оставить на проекте. Но лично я ей поверила. Увидела в ней ту, которой еще немного нужно помочь", – объясняет Ирина Зайцева.
Від пацанки до панянки 4 сезон 7 выпуск смотреть онлайн анонс 30-03-2020:
Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.