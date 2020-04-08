"Готов быть мальчиком для битья": Малахов тонко поиздевался над Лещенко в ответ на обвинения

Лев Лещенко публично обвинил Андрея Малахов а в том, что "заставил" его прийти на шоу в плохом самочувствии, и добился язвительного ответа
Андрей Малахов, с уважением, но едко ответил на обвинения Льва Лещенко в обязательном присутствии на его программе.
Телеведущий, который, сам, пока не проявил признаков коронавирусной болезни, поиронизировал на эту тему.
"Я так уважаю Народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75 летию со дня Победы и петь со всей страной Свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всём. Здоровья Ему и его супруге", - сказал Малахов, пишет Super.su.
Напомним, Лещенко уже вышел из больницы. Он самоисцелился от коронавируса и пневмонии.
Как уже стало известно, крымнашист Лев Лещенко, скрывал свою поездку в коронавирусные страны. Но еще 3 апреля у него уже было негативные результаты на коронавирус.
Перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса, после этого дать концерт, и сходить на шоу Андрея Малахова.