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Исцеленный "русским духом" Лещенко показал "белых человечков" в России

6 апреля 2020, 19:11

Любитель Путина Лев Лещенко похвастался выпиской из больницы, и показал неоднозначное фото.

Лев Лещенко
Лев Лещенко / Levleshchenko official

Истощавщий адепт Путина Лев Лещенко похвастался знакомством с российскими "белыми человечками" в противогазах, и поблагодарил за лечение.

Подхвативший смертельную китайскую заразу Лев Лещенко неожиданно исцелился, и отправился домой. Однако его исхудавший вид не удалось скрыть на фото.

"Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение.Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных,соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья. Ваш Лев Лещенко", - написал он.

Однако внешне видно, что Лещенко не в форме - он сильно похудел, и выглядит истощенным. Несмотря на отрицание его помощников использования аппарата искусственного жизнеобеспечения, певец явно перенес тяжелейшую болезнь.

Крымнашист Лев Лещенко, который скрывал свою поездку в коронавирусные страны, еще 3 апреля выдал негативные результаты на коронавирус.

Теперь же - всего за два дня Лещенко исцелился от пневмонии, которую вызвал коронавирус.

Однако, перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса.

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