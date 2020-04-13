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Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел

13 апреля 2020, 21:00

Девятый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 13 апреля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 9 выпуске 13-04-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 9 выпуске 13-04-2020 / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Девятый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 13 апреля на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце девятой недели из шоу Від пацанки до панянки 2020 ушла участница, от которой не ждали такого. Кто и почему ушел в 9 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В 9 выпуске Від пацанки до панянки 2020 ушла с Катя #Канарейка Устинова.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон - Катя Устинова / Новый Канал

Город – Киев

Возраст – 18 лет

Прозвище – Канарейка

Пацанка пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать.  Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.

"Пока водка льется, сердце бьется", – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день!

За девять недель в Школе леди 18-летняя киевлянка Катя полюбилась всем – у нее сложились хорошие отношения как с одноклассницами, так и с преподавателями. Поэтому прощаться с девушкой оказалось задачей не из легких.

"Мне было по-мамски жаль отпускать Катю. Я очень не хотела, чтобы она уходила. Но так сложились обстоятельства, что именно Катя должна была покинуть проект", – признается директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Девушку неоднократно называли самым светлым человеком. Она всегда улыбалась и была одинаково доброй ко всем пацанкам. И это при всех своих проблемах. Четыре года назад Катя #Канарейка узнала, что ее удочерили. С тех пор отношения с приемными родителями не складываются. Из-за этого девушка начала употреблять алкоголь в неограниченных дозах. На реалити Нового канала "пацанка" пришла, чтобы наконец покончить с зависимостью и начать свою жизнь заново.

"Катя прошла сложный эмоциональный путь. сквозь слезы и разочарования она начала верить в себя. Но с болью в сердце мы должны отпустить Катю в новую жизнь. Потому что, в отличие от остальных, ее скорость на пути к изменениям приравнивается к скорости маленькой улитки", – объясняет решение преподавателей попрощаться с девушкой Татьяна Мокриди.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.

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