Притула рассказал о своей "плохой привычке" на карантине

Сергей Притула - Фото УНИАН

Популярный украинский шоумен Сергей Притула рассказал, чем занимается на карантине, введенном в Украине из-за пандемии коронавируса, и поделился, появились ли у него какие-то плохие привычки за время вынужденной самоизоляции.

В частности, по его словам, он стал спать так, как обычно спят люди, то есть в среднем порядка восьми часов.

"Я не думаю, что это плохая привычка. Думаю, что это восполнение потраченного времени", - поделился шоумен в интервью Украинской правде.

При этом Притула отметил, что во время карантина не бездельничает.

"Каждый день какие-то дела, несмотря на то, что гастрольная деятельность Варьяты-шоу уже месяц как отсутствует полностью. Тем не менее, ребята постоянно пишут новые материалы, потому что мы понимаем, что в какой-то прекрасный день карантин закончится, гастроли и съемки возобновятся", - рассказал он.

Кроме того шоумен уделяет определенное количество времени соцсетям.

"Telegram канал завел ... Одним словом, оно все забирает достаточно много времени по ходу дня. Ну, и, конечно, освободилось много времени для того, чтобы проводить его с детьми. И это то, что меня на карантине радует больше всего, так как предыдущий рабочий график не позволял мне так много времени тратить на семью", - поделился он.

Как сообщал Главред, Сергей Притула, имя которого временами мелькает в рейтингах потенциальных кандидатов на должность мэра Киева, рассказал, есть ли у него амбиции стать столичным градоначальником.