Притула откровенно признался, как он связан с Зеленским

Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua/

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула (баллотирующийся на досрочных выборов в Верховную Раду от партии Голос во главе со Святославом Вакарчука) заявил о том, что знаком с президентом Владимиром Зеленский последние 18 лет.

Соответствующее заявление он сделал в интервью УП.

"Я не готов рассказывать, какой Зеленский как человек, потому что мы пересекались в 90% случаев по рабочим вопросам. В начале нулевых я активно занимался организацией концертов в Тернополе и частично по Западной Украине", − заявил Притула.

Читайте также"Подонок и негодяй": продюсер разнес Притулу за нацотбор на ЕвровидениеПо словам шоумена, как руководитель юмористического коллектива и как коммерсант своей настойчивостью Владимир Зеленский вызывал у него большое восхищение.

"Насколько эта настойчивость Зеленского будет находить отражение в его работе как политического деятеля, как гаранта Конституции – об этом рассуждать не берусь, потому что какого-то общественного деятеля и политика Зеленского я не знал так же, как и 100% населения этой страны", − подытожил Притула.

Напомним, ранее Притула признался, что получил в свой день рождения крайне серьезную травму.