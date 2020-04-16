Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги

Даша Астафьева / Instagram

Популярная актриса и певица (бывшая солистка группы NikitA) Даша Астафьева рассказала о том, какие непристойные и необычные предложения ей говорили мужчины.

Астафьева разоткровенничалась в прямом интернет-эфире с коллегой - певицей Олей Поляковой. Экс-солистка NikitA не скрывает мужчины хотели с ней секса за деньги и даже просили о родить им ребенка.

"Мне так много раз это предлагали. Ни разу не согласилась. Боялась, что это съемки передачи, где разводят звезд. В последний раз Юрию Никитину [продюсер NikitA - Главред] предлагали 1,5 миллиона долларов. [...] Мне предложили стать содержанкой — готовы были платить 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: „Подождите, а что я должна делать?. Это ведь реально большие деньги. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило. До сих пор считаю, что это все передачи, где разводят", — рассказала певица.

Напомним, ранее певица Анна Седокова, участница золотого состава популярного герлз-бенда ВИА Гра, в прямом эфире с Поляковой весьма остро и критично высказалась о своих бывших коллегах – продюсере / композиторе Константине Меладзе и его супруге Вере Брежневой.