Раскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Елена-Кристина Лебедь может похвастаться неординарной прической и внешностью, и главное - многих интересует, почему Елена-Кристина Лебедь так любит короткую стрижку и рыжие волосы.

Для съемок Аферистов в сетях Елена-Кристина Лебедь часто перевоплощается – предстает блондинкой, шатенкой, и обязательно длинноволосой. Однако в обычной жизни ведущая уже много лет не изменяет единственному образу – своему рыжему цвету и короткой стрижке.

"Мне часто говорят, что длинные волосы мне идут. Но лично мне дискомфортно. И очень нервирует, когда волосы лезут в глаза и рот. Не мое это. А вот поэкспериментировать с париками в проекте я люблю", – призналась Елена-Кристина Лебедь во время Дня с ведущими Нового канала.Читайте такжеНачались съемки 2 сезона проекта Ле Маршрутка с Лесей Никитюк

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Также ведущая Аферистов в сетях – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал, – призналась, что очень не любит терять время в салонах красоты. И едва выдерживает 40-минутную стрижку.

"Терпеть не могу процедуры по полтора часа в масках и гелях. Единственное, что я делаю, это вовремя стригусь. Потому что из-за постоянных укладок лаком волосы становятся жестким. Поэтому стрижка решает все", – смеясь, говорит Елена-Кристина Лебедь.

Смотрите новые выпуски Аферистов в сетях 2020 с участием Елены-Кристины Лебедь каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь призналась, что попала к секс-мошеннику.