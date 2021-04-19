Александр Эллерт заинтриговал фото после слухов о расставании с Мишиной

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина, которая в 2020 году выбрала Александра Эллерта на шоу Холостячка, удивила поклонников тем, что удалила из своей страницы в Instagram все фото с комиком и его дочкой Элей. На странице Мишиной остались только рекламные посты, на которых был отмечен Александр.

После этого она опубликовала фото с дня рождения Платона, на которых не было ни одного кадра с Эллертом, хотя ранее в сторис он мелькал - мужчина занимался конкурсами и развлекал детей.

Пока все удивлялись такой перемене, актриса показала фото со съемок и объявила, что она уехала в Хорватию.

"Итак, сейчас я получаю необыкновенный, профессиональный опыт в Хорватии. Я предлагала различные варианты: перевод на английский, переозвучка, категоричное решение моей героини говорить на украинском (мол пусть другие учат)... но переубедить мне никого не удалось, поэтому я просто отпустила ситуацию и доверилась миру.

Сейчас я сижу на площадке, пишу этот пост и понимаю насколько это мой проект, моя роль, мой язык и мой опыт. И я благодарю! Несмотря на то, что мы общаемся на английском я уже кажется нормально понимаю о чем говорят хорваты", - пишет она.

Она отметила, что съемки проходят в городе Осиек, а потом переместятся в Киев.

Фильм основан на реальных событиях про торговлю малолетними девочками в Украине и соседних странах, поэтому часть этого кино будет снята в Украине.

Поклонники в комментариях спрашивают про отношения с Эллертом, но так и не получают ответа.

"А где Саша ???", "Похоже что сказка окончена... ну что ж..жаль", "Элю с Сашей не пригласили на праздник?", "А где Эля?", - пишут од фото Мишиной с дня рождения Платона.

"С опытом все понятно, ну а с Сашей?", "Вот и умница! Только Сашку не обижай!!", "Не потеряй Сашу, не простишь себя никогда!", - пишут под фото из Хорватии.

Александр Эллерт же на стал удалять фото с Мишиной, хоть она от него и отписалась. Он также заинтриговал фанатов снимком авто с европейскими номерами, сделанным несколько дней назад - кто-то рассмотрел там номера Хорватии, что значит то, что Эллерт уехал с Мишиной на съемки.

"Ох и красиво ехал, красиво стелить", - подписал он фото.

Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a/

"Хорватия", "Не верю что эти двое неистовых разбегутся! Они самые самые", "Сань, не делай нам нервы, исправляй косяки", "Берегите ваши отношения и будьте счастливы", "А Ксю вообще думает обратно на тебя подписаться или нет ???", - пишут ему в комментариях.

Напомним, что в феврале 2021 Ксения Мишина с Платоном и Александр Эллерт с Элей провели совместный отпуск.

В декабре 2020 года в большом интервью Мишина и Эллерт рассказали, к какой свадьбе они готовятся.