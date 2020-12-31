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Стало известно, какой будет свадьба Ксении Мишиной и Александра Эллерта

31 декабря 2020, 17:58

Ксения Мишина и Александр Эллерт рассказали о планах на будущее.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / СТБ

Холостячка 2020 Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт уже проводят вместе новогодний отпуск. Влюбленные дали интервью СТБ, в котором рассказали о том, какой будет их свадьба. Полное видео интервью вышло на официальном Ютуб-канале проекта.

Александр отметил, что работая ведущим, он видел не одну свадьбу, и у него уже есть оригинальные идеи на этот счет.

"Хочу, чтобы это была свадебная вечеринка. На красивой поляне, газоне, где будут расположены фуршетные столики. На свадьбе будут присутствовать родные, друзья, команда СТБ, которая работала над Холостячкой. Гости будут угощаться закусками, салатами и пр. Конечно, будет замечательная музыка – диджей или классная группа", - сказал Александр Эллерт.

Он пошутил том, что Ксения выберет удобное платье, но она заявила, что хочет пышный наряд, и ведущий сразу же согласился с невестой.

Какая свадьба будет у Ксении Мишиной и Александра Эллерта - интервью:

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, что после съемок провели пару дней наедине. А потом влюбленные стали жить вместе - Ксения пригласила Александра переехать к ней.

Во время шоу они скрывались, передвигались отдельно, и даже ездили в разных лифтах. Однако фанаты почти сразу после финала вычислили, что именно Эллерт победил на шоу, и что пара все еще вместе.

новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
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