Бари Алибасов разводится с Шукшиной после лечения в психлечебнице

Бари Алибасов / скриншот

Бари Алибасов и Лидия Шукшина пережили только за год брака немалое - отравление Алибасова моющим средством, и шоу на весь мир с этого, суд, повторное отравление, и лечение в психлечебнице. Нынче Бари Каримович Алибасов после лечения решил развестись с Шукшиной, пишет Стархит.

"Бари Алибасов, которого наконец выписали из психиатрической клиники, официально подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Официальная причина — "неразрешимые противоречия"", - пишет издание.

Алибасов вместе со своим адвокатом подал иск в один из мировых участков Москвы о расторжении брачного союза.

По слухам, отношения между партнерами стали ухудшаться после сделки по дарению квартиры, которая состоялась осенью 2019 года. Лидия Николаевна переписала на мужа жилье, пытаясь спасти недвижимость от алчных родственников, но как говаривал Воланд: "квартирныйвопрос только испортил их..."Читайте такжеБари Алибасов попал в психбольницу

С тех пор дочь актрисы Ольга Шукшина не оставляет в покое ни ее, ни Бари.

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", — признается Алибасов.

Представлять интересы скандального продюсера будет адвокат Сергей Жорин. Сама Шукшина впала в неожиданную амнезию, и "забыла", что переписывала что-то. Жорин, чтобы избежать такого с Алибасовым, все записал на видео.

"Изначально, когда я посмотрел на Бари Каримовича, то подумал, что он не выздоровел. Но когда он сообщил, что хочет развестись, то понял, что человек совершенно здоров", — шутит в ролике адвокат шоумена.

Сейчас апартаменты, которые Алибасов оформил на помощника Сергея Моцаря, находятся под арестом