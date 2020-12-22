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"Бой добра и рвоты": Мишину и Эллерта атакуют армии хейтеров

22 декабря 2020, 10:09

Ксению Мишину и Александра Эллерта "завалили" сообщениями и комментариями хейтеры за финал Холостячки.

Александр Эллерт
Александр Эллерт / СТБ

В финале шоу Холостячка 18 декабря за сердце Ксении Мишиной соперничали Леша Трегубенко и Саша Эллерт. Фанатские симпатии разделились почти поровну, и после выбора Ксении Мишиной, разгорелась хейтерская истерика в сети.

Александр Эллерт в своем Instagram отметил, что обвинения и оскорбления не прекращаются в течении трех суток после финала, и сделал всем недовольным предложение.

"После финала #холостячка в Украине осталось без фаланги большого пальца огромное количество людей... стёрли, писав истеричные речи. Вы вообще в курсе, что злым людям Дед Мороз не только не приносит подарки, но и забирает у них плазмы. Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него некое облако злости образовывается... поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета... аккуратней плиз это облако может вдохнуть ваш ребёнок, а второго гитлера мы не переживем...", - шутит он.

Однако, неожиданно он решил "взять удар на себя" и предложил всем хейтерам высказываться на его странице.

"Для тех, кого ещё штормит от невысказанности welcome в комментарии... мы с моими бусинками вас ждём...⠀Да начнётся бой добра и рвоты...", - предложил Эллерт.

Холостячка 2020 - Саша Эллерт и Ксения Мишина
Холостячка 2020 - Саша Эллерт и Ксения Мишина / СТБ
  • "Армия Ксюллертов готова к обороне всегда. Потому что очень сильно любим вас с Ксю и готовы всех хейтеров рвать",
  • "Как Эллерт может не нравится? Он - сплошное море обаяния. Лучший из лучших. Умничка. У Саши сплошные достоинства",
  • "Говорят, что с ножа есть нельзя — злым будешь… У меня вопрос к некоторым людям участвующим в обсуждениях.-… Вы что … бензопилу облизываете?",
  • "Люди просто сильно перенервничали в течение проекта, и немножко забыли, где заканчивается их личная жизнь и начинается ваша",
  • "Нужно снимать с Рыбаком не то, как вы смотрите свидания, а как вы читаете комментарии",
  • "ну если же не будет этой борьбы, не будет шоу , скучно будет без этих мамочек",

Напомним, Ксения Мишина до последнего скрывала свои намерения на проекте. А перед финалом Ксения написала пост в котором "оправдалась" за решение, отметив, что это ее жизнь и ее право. Однако, "противники Эллерта" начали писать возмущенные посты о ее выборе еще до финала.

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