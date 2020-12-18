"Все уже поняли": Ксения Мишина проговорилась по поводу победителя Холостячки

Холостячка 2020 / СТБ

Финал шоу Холостячка пройдет 18 декабря 2020 на СТБ. Больше всего споров разгорелось из-за того, что зрители не могут выбрать - кто же больше подходит Ксении - Александр Эллерт или Алексей Тригубенко.

Ксения Мишина так намекнула, кого собирается выбрать на шоу Холостячка, что у зрителей больше не осталось сомнений по поводу итогов программы.

О своем принятом решении Ксения Мишина написала в Instagram.

"Ну что, дорогие мои, осталось совсем не долго и вы узнаете, чем закончится эта история. Конечно закончится только телевизионная ее часть, жизнь продолжается и для меня это лишь начало. Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне", - пишет Мишина.

Ксения Мишина / СТБ

Как в детстве, когда впервые нужно выйти на сцену детского садика, чтобы рассказать стишок, завтра я сделаю выбор перед всей страной. Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять. С каждым днём мне хочется все сильнее и ярче чувствовать вкус жизни, ощущать будто под пальцами не рельеф. Меня не пугает шероховатость или неизвестность, ведь это и есть уникальность.Главный вывод который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - объяснила она свой выбор.Читайте такжеАндрей Рыбак признался, общается ли с ним Ксения Мишина после Холостячки

"Та все уже давно поняли, кого вы выбрали. Вы в машине Эллерта, диваны, кухни, эфиры, слишком много сливов было... Ну сердцем, так сердцем. Теперь понаблюдаем, что будет дальше), это гораздо интереснее, как по мне)",

"Судячи з тексту вже напевно знаю хто буде переможцем ",

"Я очень-очень жду и так хочу, чтобы Вы выбрали Сашу. Вы невероятная пара",

"Ну наконец-то уже с Эллертом сможете открыто показать это и не скрываться, а то представляю как надоело уже. И так ясно было что те цветы необычные от него были на днях и собака надеюсь тоже уже ваша",

Напомним, посмотреть финал шоу Холостячки можно 18 декабря на СТБ в 19-00. Посмотреть и почитать обзор всех выпусков шоу Холостячка можно на Главреде. После финала видео появится на телепортале и на Ютуб.