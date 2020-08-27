"*бут нас как хотят": Максим Виторган показал лицо в синяках и заинтриговал публику

Максим Виторган / Instagram

Российский актер Максим Виторган вызвал беспокойство поклонников фото с побитым лицом, которое он очень странно прокомментировал в своих соцсетях.

Максим Виторган в Instagram показал свое побитое лицо.

"Новости у нас не очень - вы заметили, ребят? Дрочим мы пока, как хочем, а *бут нас, как хотят", - подписал он фото.

На снимке Максим Виторган в рубашке, свитере и куртке с пластырем на брове показал побитое лицо рядом с доской объявлений еще с советских времен, которые остались возле некоторых отделений полиции.

Может показаться, что Виторгана избили - но на самом деле, он снимается в сериале по мотивам рассказов Александра Ципкина Беспринципные, и только на днях вышло очередное интервью с ним у местной прессы.

По сюжету герой Максима с другом в баре начинают "снимать" женщин. Не исключено, что логически их похождения закончатся дракой и походом в полицию.

Максим Виторган / Instagram

В комментариях, тем не менее, никто ничего не заподозрил - поклонники стали больше противиться тому, что Максим Виторган, который обычно себя позиционирует как интеллигентный человек, неожиданно заматерился.