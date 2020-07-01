Comic Con Ukraine 2020 отменили - когда теперь будет фестиваль

Comic Con Ukraine 2020 отменили / ВК

Известный фестиваль Comic Con Ukraine 2020 не будет проведен в Киеве через большие показатели больных коронавирусом, которые все больше срастаюсь с ослаблением карантина.

Организаторы Comic Con Ukraine 2020 официально отменили фестиваль, и назначили дату его проведение на 2021 году.

"Друзья, последние месяцы мы работали над наполнением фестиваля, искренне надеясь, что все наладится и мы с вами сможем встретиться этой осенью. Сейчас ситуация в стране и мире за пандемии COVID-19 все еще нестабильна и, к сожалению, крайне угрожающая, поэтому мы вынуждены перенести Comic Con Ukraine на 2021 год" , - пишут в официальном заявленииЧитайте такжеComic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля

Решение организаторов обусловлено целым списком причин:

Во-первых, мы не хотим и не можем рисковать безопасностью наших посетителей, участников, гостей, волонтеров, партнеров, кураторов, подрядчиков.

Во-вторых, мы стремимся развивать фестиваль, а при таких условиях воплотить наши новые идеи и сохранить уникальную праздничную атмосферу фестиваля невозможно.

В-третьих, следя за развитием событий, мы удостоверились, что не хотим в такое сложное время агитировать вас посещать массовые мероприятия и ставить вас перед сложным выбором.

Несмотря на то, что карантин в Украине продлен до 31 июля, ежедневно фиксируются новые антирекорды, а 1 июля Виталий Кличко заговорил о новых ограничениях в столице.

"Учитывая такую динамику, невозможно спрогнозировать дальнейшее развитие событий и предоставлять гарантии. Давайте проведем этот год максимально продуктивно, воплотим все идеи и как следует пофестивалимо вместе уже 4 и 5 сентября 2021 года, на Арт-заводе Платформа!Да, это официальные даты следующего фестиваля!", - объяснили организаторы Comic Con Ukraine 2020.

Организатор также объяснили, когда будет инструкция по возврату билетов на Comic Con Ukraine 2020.