В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины

Дарью Кирилюк избили в Турции / скриншот из Инстаграм

В Турции охрана отеля жестоко избила известную топ-модель из Украины Дарью Кирилюк.

Об этом Дарья Кирилюк рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции объяснения. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - рассказала модель.

Правда, причину такого поведения охраны Дарья не указала.

В то же время турецкая пресса пишет, что Дарью Кирилюк избил ее бойфренд, а не охрана отеля, которая разнимала две дерущихся группы людей.

Читайте такжеМодель-трансгендер раскрыла, какие операции сделала для смены полаНапомним, ранее модель Анастасия Рудая, которая в Instagram себя подписала как Руди, поделилась откровенной фотосессией, для которой позировала топлес в платье-чулке в сеточку.

Анастасия Рудая засветила грудь на своих фото в Instagram.

"Не позволяйте негативу других людей, самоутверждаться за ваш счёт, идите к своей цели несмотря ни на что. Немного утренних наставлений от меня, всем хорошего дня", - пишет она.