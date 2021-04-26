Дима Монатик попрощался с шоу Голос країни и напугал фанатов

Дима Монатик / 1+1

Украинский артист Дима Монатик, который стал тренером шоу Голос в 2019, 2020 и 2021 году, впервые после финала обратился к своим поклонникам и дал понять, что покидает проект после двух лет работы.

Дима Монатик сообщил об решении в Instagram, оставив двусмысленное заявление

"Тема Паучек, горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу Голос країни Надя Дорофеева и Сергей Лазановский! Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте Голос країни, Владимира Завадюка и тренеров Тину Кароль, Олега Винника и Надю Дорофееву, за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением.До свидания, Голос!", - написал он.

"Главное не победа а участие", "Дима, спасибо за эти сезоны. Самый тёплый человечек. Лучший", "И Димка уходит, шо ж такое", "Ви будете в наступному році в голосі, Діма?", "Очень хотелось бы, чтобы он там был ! Честно скажу, без него голос, не голос...", "И в этот момент все поклонники такие: всмысле до свидания ? Может быть до новых встреч?", - пишут ему в комментариях.

Однако, никаких официальных объявлений о том, что певец покидает шоу не последовало, и его представители не подтвердили уход.

Напомним, в финале шоу Голос країни 11 ночь в воскресенье 25 апреля победил Сергей Лазановский, который в третьем этапе соревновался с Юлией Тимочко.

Надя Дорофеева впервые рассказала, как Сергей Лазановский победил после того, как она его выгнала в нокаутах.

Посмотреть все выступления 11 сезона шоу Голос країни 2021 онлайн можно на сайте 1+1 video.