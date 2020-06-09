Панин обматерил Водонаеву и Пескова за критику ДТП с Ефремовым

ДТП с Ефремовым - Панин запретил Мишу сажать в тюрьму / Instagram

Одиозный актер Алексей Панин решил заступиться за актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником ДТП со смертельным исходом.

"Да, Миша – наверное – не должен был садиться за руль пьяным. Мишу нельзя сажать в тюрьму. И никакие п*здаболы типа Алены Водонаевой даже рот свой поганый не должны открывать. Я всё сказал", – заявил актер у себя в Instagram.

Правда, следом выложил следующий ролик – уже с критикой в адрес пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Теперь еще и Песков комментирует Ефремова. Сука, вы забыли, как вы ему, бл*ть, награды давали, бл*ть?! Еще оскорбляете", – поменял актер представителю Кремля.

По его мнению, если бы на месте Ефремова оказался актер Константин Хабенский или Сергей Безруков, то вопрос о наказании вообще бы не стоял.

Отметим, что в комментариях под видео люди с возмущением напоминают актеру, что Ефремов убил человека, поэтому его актерские достижения и награды в расчет идти не должны.

Авария с Ефремовым – реакция Кремля

Ранее Песков назвал ДТП с Ефремовым "чудовищным случаем".

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он, – устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", – заявил представитель Кремля.

При этом на вопрос, стоит ли артистов-виновников таких ДТП лишать регалий, Песков заявил, что Кремль об этом "вообще не думает".

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ДТП с Ефремовым

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Позднее подтвердилось, что в крови и моче Ефремова были еще и наркотические вещества.

Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки, Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июля, Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен дать показания по делу трагического ДТП.