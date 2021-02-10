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Ефремов признался, сколько отстегнул адвокату для подкупа свидетелей

10 февраля 2021, 21:32
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Ефремов рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (почти 564 тысячи гривен) на каждого из трех лжесвидетелей.

Михаил Ефремов
Выяснилось, сколько Ефремов заплатил адвокату / Lifeshot

Скандальный российский актер Михаил Ефремов, которого осудили к 7,5 годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, заплатил своему бывшему адвокату Эльману Пашаеву за подкуп лжесвидетелей.

Ефремов рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (почти 564 тысячи гривен) на каждого из трех лжесвидетелей. Хотя, по словам актера, в результате эти люди получили по 300 тысяч рублей (почти 113 тысяч гривен). При этом, косвенно актер признал, что бывший адвокат присвоил себе разницу в сумме, пишетTelegram-канал Mash.

Пашаев ранее заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами - после того, как он объявил о поиске очевидцев ДТП с участием Ефремова. При этом Пашаев заявил, что не делал подобных предложений своему бывшему клиенту.

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"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", - пояснил Пашаев.

Михаил Ефремов - ДТП в центре Москвы и приговор:

  • 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.
  • Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили к восьми годам колонии, трем годам лишения прав и штрафу в 800 тысяч рублей в пользу семьи старшего сына Захарова.
  • 21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.
  • Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

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