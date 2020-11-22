Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода

Ефремов в СИЗО Белгорода / Фото beleparh.ru

В Сети опубликовали первые фото Михаила Ефремова из белгородского изолятора. Снимки актера, которого осудили к 7,5 годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, появились на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

В сообщении на сайте Ефремов не упоминается, но на снимках запечатлен. Он стоит рядом с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В руках у актера книга.

На Ефремове надеты синие джинсы и темный пиджак явно большего размера. Возможно такое впечатление создается из-за того, что актер сильно похудел. Под пиджаком у Ефремова серый свитер на молнии.

Интересно, что остальные осужденные присутствуют на мероприятии в черных робах и не снимают масок.

Ефремову пока что разрешается носить свою одежду, однако в колонии ему придется носить робу.

К слову, сейчас Ефремов находится в СИЗО из-за карантина, а 27 ноября артиста переведут в колонию в Алексеевке.

Ефремов стоит рядом с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном / Фото beleparh.ru

Читайте такжеЕфремов-2: певец сбил троих человек в Москве

Михаил Ефремов - ДТП в центре Москвы и приговор: