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Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода

22 ноября 2020, 12:20

Михаил Ефремов находится в СИЗО из-за карантина, а 27 ноября артиста переведут в колонию в Алексеевке.

Ефремов в СИЗО Белгорода
Ефремов в СИЗО Белгорода / Фото beleparh.ru

В Сети опубликовали первые фото Михаила Ефремова из белгородского изолятора. Снимки актера, которого осудили к 7,5 годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, появились на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

В сообщении на сайте Ефремов не упоминается, но на снимках запечатлен. Он стоит рядом с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В руках у актера книга.

На Ефремове надеты синие джинсы и темный пиджак явно большего размера. Возможно такое впечатление создается из-за того, что актер сильно похудел. Под пиджаком у Ефремова серый свитер на молнии.

Интересно, что остальные осужденные присутствуют на мероприятии в черных робах и не снимают масок.

Ефремову пока что разрешается носить свою одежду, однако в колонии ему придется носить робу.

К слову, сейчас Ефремов находится в СИЗО из-за карантина, а 27 ноября артиста переведут в колонию в Алексеевке.

Ефремов в СИЗО
Ефремов стоит рядом с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном / Фото beleparh.ru

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Михаил Ефремов - ДТП в центре Москвы и приговор:

  • 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.
  • Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили к восьми годам колонии, трем годам лишения прав и штрафу в 800 тысяч рублей в пользу семьи старшего сына Захарова.
  • 21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.
  • Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

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