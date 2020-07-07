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Елена-Кристина Лебедь призналась, что навсегда изменило ее жизнь

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая ведет проект Аферисті в сетях на Новом канале, рассказала, что в детстве у нее кое-что случилось.

7 июля 2020, 12:17
Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Ведущая проекта Аферисты в сетях, который показывает Новый канал, вспомнила свои первые шаги в шоу-бизнесе, которые привели ее на телевидение.

Елена-Кристина Лебедь с детства любила внимание – ее не пугали ни утренники в детсаду, ни выступления со школьным театром и университетской командой КВН. Телеведущей нравилось работать для людей, видеть и чувствовать их положительные эмоции, это со временем ее привело на телевидение.

"О телеке я стала думать лет с семи, когда меня в детском лагере отдыха взяли в спектакль "Золушка"... мачехой. Я очень обиделась, потому что не хотела быть этой грымзой!", - призналась Главреду ведущая Аферистов в сети, которых снимает Новый канал.

Елену-Кристину Лебедь назначили мачехой, потому что для Золушки будущая телеведущая была слишком авторитетной.Читайте такжеРаскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь

"Понимаешь, – сказали мне. – Твоя Золушка разговаривала с принцем так, что он после сцены чуть не описался, – с улыбкой вспоминает Елена-Кристина Лебедь. – Ты, конечно, хорошая девочка, но Золушку, по сказке, должно быть жалко! А жалко было принца, который медленно терял сознание, пока ты вбивала слова ему в голову, словно шваброй!"

После этих объяснений телеведущая решила сыграть лучшую мачеху в мире. Так и случилось. А в будущем пообещала себе еще когда-нибудь сыграть роль Золушки.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь рассказала о детстве / Пресс-служба

"Так вот, в Аферистах в сетях я регулярно бедная Золушка, которую хотят облапошить ушлые мошенники, – говорит Кристина Лебедь – Но Золушка внезапно превращается в Мачеху. И все псевдопринцы описываются в конце встречи (улыбается)".

Напомним, все новый выпуски проекта Аферисты в сети выходят по вторникам в 19-00 на Новом канале. Пересмотреть повтор всегда можно на Телепортале или на ютубе Нового канала.

Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса Новый канал
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