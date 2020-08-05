"Шевелись, Плотва": Цири из Ведьмака намокла и показала орех

Цири / скриншот CD Projekt Red

Британская актриса Фрейя Аллан поделилась в сети пикантными фото, но потом неожиданно отредактировала пост. Но поклонники успели сохранить их кэша ее откровенное фото верхом на лошади с засвеченными сочными ягодицами.

На новых фото в Instagram Фрейя Аллан показала те же фото, только обрезала одно, чтобы было не так откровенно.

"Miss my babs", - пишет Фрейя под фото, что имеется в виду как "скучаю за моими девченками".

На фото она позирует в светло-бирюзовом бикини и синей рубашке-накидке верхом на лошади в воде озера, принимая разные провокационные позы. Среди них - Фрейся прильнула к крупу, выстави вверх ягодицы - именно сочные формы так завели поклонников, что она даже удалила фото, но многие успли сохранить. В итоге, теперь на снимке, она обрезала ягодицы, оставив непосвященных гадать, как все было. В комментариях, среди которых оказалось очень много русскоязычных, разгорелся жаркий спор о формах 18-летней девушки.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Фрейя Аллан / Instagram

Фрейя Аллан / Instagram

Фрейя Аллан / Instagram

Фрейя Аллан - легендарное фото / Instagram

Фрейя Аллан - оригинал с Instagram / скриншот Главред

"Шевелись плотва", "Когда получила п*здюлей от агента)", "Заставили жопу обрезать?(", "все что попало в интернет на минуту, остаётся там на вечно", "Какая красивая кобыла. Конь под ней тоже ничего", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода раздвинула ноги на фото без белья