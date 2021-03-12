Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала

Оля Полякова и Юрий Горбуов схлестнулись в поединке в развлекательном шоу Где логика на Новом канале. Как прошел второй выпуск - смотрите и читайте Главред.
9 марта в эфире Нового канала стартовал интеллектуально-развлекательный проект Где логика?, где IQ знаменитостей прокачивает Сергей Притула. Играют пара девушек против тандема мужчин. Они разгадывают загадки четырех раундов и финала. Все – на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления.
Во втором выпуске шоу Где логика? состоялась настоящая битва титанов: певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина сыграли против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова. Играли ярко, напряженно, весело!
Перед началом состязания Оля Полякова призналась, что если у нее будет концерт на НСК "Олимпийском", то она не против, чтобы на разогреве спел Дима Монатик. Идейку ей подкинул соперник Юрий Горбунов. На вопрос ведущего о том, что бы Юрий хотел провести вместе с Олей, телеведущий и актер пошутил: "Я готов вести с Олей любой проект, который мы вместе не завалим".Читайте такжеДе логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта
Александр Педан рассказал интересный факт за кулисами шоу.
"Взять Сергея Притулу с собой кататься на лыжах в Грузии – был один из моих самых нелогичных поступков в жизни, – делится ведущий второго сезона Improv Live Show, которое показывает Новый канал. – Я знал, что он кататься не будет, но это стало неким вызовом для меня. Все-таки та поездка полностью и навсегда отбила у Притулы такое желание. Представьте, Сергея с горы снимали грузинские спасатели. Но несмотря ни на что время мы там провели очень весело".
Первый раунд шоу называется Что общего? Участники должны додуматься, что объединяет три картинки. Педан понял, что библиотеку, рыбалку и экзамен объединяет тишина. А Горбунов догадался, что между археологом, нардами и собакой общее – кости. Долго думали, что объединяет руки, ребенка и осень. Но все-таки поняли, что золото, ведь говорят: золотые руки, золотой ребенок и золотая осень.
Во время второго раунда Третий лишний звезды искали дорисованную на картинках деталь. В третьем – Плюс-минус – соединяли две картинки так, чтобы получилось что-то третье. Например, объединив мыло и оперу, получится мыльная опера. Или же если к столу образно добавить "иконки", то получим рабочий стол (на компьютере). А совместив визуально факел и вилы, получаем канделябр.
В четвертом раунде Угадай меня редакторы шоу подготовили для звезд мультики, где зашифровали известные фильмы, мультфильмы и сериалы. Среди них были: 50 оттенков серого, За двумя зайцами, Спанч Боб Квадратные Штаны, Один дома и Люди в черном.
В финале во втором выпуске Где логика? на большом коллаже отгадывали ребусы, где зашифрованы понятия или предметы, объединенные одной темой. Это была классика мировой литературы.
В ожесточенной борьбе женской и мужской логики с разницей в один балл победили Оля Полякова и Маша Ефросинина. Получилось так, что их соперники буквально отдали им победу, ведь последний балл был очень спорным.
"Мне кажется, что в последнее время на телевидении не хватает развивающих шоу, – сказал за кулисами Александр Педан. – Мы живем во время, когда все развлекает, но нужно ведь где-то черпать информацию. А это шоу просто идеальное, потому что объединяет в себе все компоненты. Считаю, что его должны смотреть и дети, чтобы научиться чему-то новому, и взрослые, потому что круто ведь потренировать у экрана свое логическое мышление".
Где логика 2021 2 выпуск смотреть 09-03-2021:
Полный первый и второй выпуск проекта Где логика? можно смотреть на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу Где логика? выходит каждый вторник в 19:00 на новом канале.