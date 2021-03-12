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Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала

12 марта 2021, 17:00

Оля Полякова и Юрий Горбуов схлестнулись в поединке в развлекательном шоу Где логика на Новом канале. Как прошел второй выпуск - смотрите и читайте Главред.

Где логика 2021
Где логика 2021 выпуск 2 - видео 9-03-2021 / Новый канал

9 марта в эфире Нового канала стартовал интеллектуально-развлекательный проект Где логика?, где IQ знаменитостей прокачивает Сергей Притула. Играют пара девушек против тандема мужчин. Они разгадывают загадки четырех раундов и финала. Все – на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления.

Во втором выпуске шоу Где логика? состоялась настоящая битва титанов: певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина сыграли против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова. Играли ярко, напряженно, весело!

Перед началом состязания Оля Полякова призналась, что если у нее будет концерт на НСК "Олимпийском", то она не против, чтобы на разогреве спел Дима Монатик. Идейку ей подкинул соперник Юрий Горбунов. На вопрос ведущего о том, что бы Юрий хотел провести вместе с Олей, телеведущий и актер пошутил: "Я готов вести с Олей любой проект, который мы вместе не завалим".Читайте такжеДе логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта

Александр Педан рассказал интересный факт за кулисами шоу.

"Взять Сергея Притулу с собой кататься на лыжах в Грузии – был один из моих самых нелогичных поступков в жизни, – делится ведущий второго сезона Improv Live Show, которое показывает Новый канал. – Я знал, что он кататься не будет, но это стало неким вызовом для меня. Все-таки та поездка полностью и навсегда отбила у Притулы такое желание. Представьте, Сергея с горы снимали грузинские спасатели. Но несмотря ни на что время мы там провели очень весело".

Где логика 2021
Где логика 2021 - Александр Педан и Юрий Горбунов / Новый канал

Первый раунд шоу называется Что общего? Участники должны додуматься, что объединяет три картинки. Педан понял, что библиотеку, рыбалку и экзамен объединяет тишина. А Горбунов догадался, что между археологом, нардами и собакой общее – кости. Долго думали, что объединяет руки, ребенка и осень. Но все-таки поняли, что золото, ведь говорят: золотые руки, золотой ребенок и золотая осень.

Во время второго раунда Третий лишний звезды искали дорисованную на картинках деталь. В третьем – Плюс-минус – соединяли две картинки так, чтобы получилось что-то третье. Например, объединив мыло и оперу, получится мыльная опера. Или же если к столу образно добавить "иконки", то получим рабочий стол (на компьютере). А совместив визуально факел и вилы, получаем канделябр.

Где логика 2021
Где логика 2021 - Маша Ефросинина / Новый канал

В четвертом раунде Угадай меня редакторы шоу подготовили для звезд мультики, где зашифровали известные фильмы, мультфильмы и сериалы. Среди них были: 50 оттенков серого, За двумя зайцами, Спанч Боб Квадратные Штаны, Один дома и Люди в черном.

В финале во втором выпуске Где логика? на большом коллаже отгадывали ребусы, где зашифрованы понятия или предметы, объединенные одной темой. Это была классика мировой литературы.

Где логика 2021
Где логика 2021 - Юрий Гробунов / Новый канал

В ожесточенной борьбе женской и мужской логики с разницей в один балл победили Оля Полякова и Маша Ефросинина. Получилось так, что их соперники буквально отдали им победу, ведь последний балл был очень спорным.

Где логика 2021
Где логика 2021 - выпуск 2 / Новый канал

"Мне кажется, что в последнее время на телевидении не хватает развивающих шоу, – сказал за кулисами Александр Педан. – Мы живем во время, когда все развлекает, но нужно ведь где-то черпать информацию. А это шоу просто идеальное, потому что объединяет в себе все компоненты. Считаю, что его должны смотреть и дети, чтобы научиться чему-то новому, и взрослые, потому что круто ведь потренировать у экрана свое логическое мышление".

Где логика 2021 2 выпуск смотреть 09-03-2021:

Полный первый и второй выпуск проекта Где логика? можно смотреть на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу Где логика? выходит каждый вторник в 19:00 на новом канале.

Юрий Горбунов Маша Ефросинина Оля Полякова Сергей Притула Александр Педан новости шоу бизнеса Новый канал
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