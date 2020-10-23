Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство

Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера шоу Холостячка 2020 на СТБ состоялась в 19:00 23 октября. Холостячка Ксения Мишина будет знакомиться со своими будущими кавалерами, которым предстоит на время шоу жить вместе и всем бороться за сердце Мишиной. В первый же выпуск Ксения должна познакомиться со всеми, оценить их, и уже сразу же выгнать первых участников.

На шоу Холостячка 2020 пришла знаменитая украинская актриса победительница Танці в зірками, звезда сериала Крепостная и массы других сериалов и театральных спектаклей, Ксения Мишина. Ведущим шоу будет традиционно Григорий Решетник.

Что было в первом выпуске Холостячки 2020 - смотри и читай на Главреде.

Традиционно - первый выпуск - знакомство с кандидатами на сердце. Однако, Ксению Мишину начнут удивлять еще сначала выпуска - своими манерами знакомиться.Читайте такжеНазвали дату выхода и правила шоу Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной

Кроме того, за ее сердце пришли бороться и знакомые с ней мужчины и совсем незнакомые.

Среди участников - юрист на миллиард Евгений, Сергей Кириенко, Александр Эллерт и Александр Рыбак со Студии Квартал 95, а также другие миллионеры-бизнесмены и шоумены.

В первом выпуске Холостячки главная героиня больше расскажет о себе зрительницам. Мы узнаем, какие мужчины нравятся Ксюше, а что в противоположном поле она точно не приемлет!

Кто-то при встрече пригласит Холостячку прокатиться на своем авто и попробует первым делом впечатлить достатком, два друга неожиданно стали конкурентами из-за Мишиной.

Как мужчины примут новые правила шоу - никаких сторонних финансов и помощи - все сюрпризы только своими силами, и на равных?

И, конечно же, кто получит бутоньерки на первой Церемонии?

Холостячка 2020 1 выпуск промо - смотреть 23-10-2020:

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры.

Также, по пятницам в 22-00 на инстаграм Холостячки будет прямой эфир с Григорием Решетником, который будет раскрывать некие секреты о шоу с Ксенией Мишиной.