Холостячка 2020 - объявили о дополнительных эфирах на СТБ

Холостячка 2020 / Instagram

С сегодняшнего дня 23 октября и каждую пятницу зрители романтического реалити Холостячка 2020наСТБ получат уникальную возможность стать еще ближе к проекту и присоединиться к обсуждению выпусков в прямых эфирах в Instagram с ведущим романтического реалитиГригорием Решетником.

Прямые эфиры дополнительного шоу Холостячка будут выходить на страничке @holostyakstb с 22:00 до 22:45 во время перерыва реалити на СТБ.

Сам Григорий Решетник рассказал больше о новом проекте.

"Сегодня у меня большой праздник! Грандиозная премьера нового проекта на украинском телевидении – Холостячка! Я очень счастлив, что наша команда, и я как ведущий, продолжим традицию, начатую весной в Холостяке и снова предложим зрителям и поклонникам реалити полный пакет сюрпризов, all-inclusive, так сказать (улыбается)", – делится Григорий Решетник.

Григорий Решетник / Холостячка на СТБ

К Григорию Решетнику на эфиры будут приходить разнообразные селебрети, и, не исключено, участники шоу. Но это не будет еще постшоу Холостячка, где обычно обсуждают шоу и то, как найти свою вторую половинку.

"В эфире телеканала СТБ сегодня и каждую пятницу, в 19:00 зрители увидят главное реалити, а в 22:00 я буду всех ждать в Instagram на официальной странице @holostyakstb, чтобы в прямом эфире пообщаться со зрителями и обсудить, что же будет дальше. С 30 октября выйдет и долгожданное пост-шоу проекта "Как выйти замуж", -проинформировал Григорий Решетник.

Напомним, традиция живого общения Григория с участниками проекта и зрителями началась во время выхода на экраны 10 сезона реалити Холостяк.

Среди гостей эфиров были: директор студии Анна Калина, психолог Дмитрий Карпачев, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Иракли Макацария, участницы шоу и многие другие.

Как известно, премьера романтического реалити Холостячка назначена на, 23 октябряв19:00, на СТБ.