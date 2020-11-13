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Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео

13 ноября 2020, 18:55

Новый 4 выпуск шоу Холостячка 2020 вышел на экраны. Что было в третьем выпуске 13-11-2020 и кто хочет покорить сердце Холостячки - читайте на Главреде.

Холостячка 2020 4 выпуск 13-11-2020
Холостячка 2020 4 выпуск 13-11-2020 / СТБ

Четвертый выпуск шоу Холостячка 2020 на СТБ вышел в 19:00 13 ноября. Холостячка Ксения Мишина будет проверять, как ее будущий мужчина будет реагировать на ее работу и образ жизни - она пригласит мужчин на съемочную площадку, и устроит им жесточайшую неожиданную проверку.

Кроме того, на шоу откроются неприглядные факты о мужчинах, которые могла не знать Ксения.

На шоу Холостячка 2020 пришла знаменитая украинская актриса и победительница Танці в зірками, звезда сериала Крепостная и массы других сериалов и театральных спектаклей, Ксения Мишина. Ведущим шоу будет традиционно Григорий Решетник.

Что было в четвертом выпуске Холостячки 2020 - смотри и читай на Главреде.Читайте такжеХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

Чтобы проверить, насколько парни готовы к таким особенностям работы Ксении, холостячка пригласила участников проекта на съемочную площадку. Девушка в первую очередь проверила участников на то, как они отреагируют на ее поцелуи в фильме.

Еще одно испытание - нужно "на камеру" "треснуть" Ксению Мишину об стол, но не по настоящему. Забежим наперед, и скажем, что все мужчины отказались, но один все же согласился "показать яйца". А вот понравилось ли Ксении Мишиной такое поведение - тот еще вопрос.

Ксения Мишина напоследок, перед свиданием с Ильей, устроила своим мужчинам новый "спринт-забег" - главное испытание на состоятельность звезды: "пытки журналистами".

Как не раз в своем Instagram писала Мишина, у нее адекватная реакция на хейтеров, то бишь звезда давно прошла испытание хейтерами и "аулами пера".

Но вот, как отреагируют ее молодые люди, когда окажутся лицом к лицу с залом полным журналистов, которые задают каверзные вопросы.

Холостячка 2020 4 выпуск - смотреть 13-11-2020: анонс

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры.

СТБ новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
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