Семью Иосифа Пригожина выселили из дома

Иосиф Пригожин / Instagram

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов.

До свадьбы с Валерией, Иосиф Пригодин был женат на Елене - с ней у него родилось двое детей. Однако, они развелись, и уже через какое-то время Пригожин стал знаменит и женился на Валерии.

Тем временем, его бывшую жену Елену выселили из квартиры за долги, пишет телеграм-канал Mash.

"Суд удовлетворил иск компании "Бенефит" к первой семье селебрити. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье, вишенка на торте — выселение. Таким печальным способом в пользу "Бенефита" взыскали задолженность по договору финансовой аренды в размере 4 миллионов рублей", - пишет издание.

С Еленой Иосиф Пригожин был женат в конце 80-х, вначале 90-х. У них двое детей - Дмитрий (1989) и Даная (1997).

С Валерией Пригожин женат с 2004 года.

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