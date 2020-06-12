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Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

12 июня 2020, 12:52

В Украине активно продается клубника - где она ранняя, где-то привозная, а где-то тепличная. Но как из всех выбрать съедобную - тот еще вопрос.

Как выбрать клубнику в магазине и на базаре
Как выбрать клубнику в магазине и на базаре / Новый канал

В Украине созрела клубника, и все срочно кинулись ее покупать, но клубника в это время - самая опасная - ею можно отравиться. Как правильно выбрать клубнику, и как не отравиться - запомните несколько советов, на которые стоит обратить внимание при покупке сочного лакомства.

Телеведущая шоу Ревизор, который снимает Новый канал, сообщила несколько секретов, которая использует для покупки клубники. Как правильно выбирать клубнику - советы от Юлии Панковой.

"Эта кисло-сладкая ягода очень вкусная и полезная для организма. В ней целый комплекс витаминов: А, В1, В2, Е, С. Клубника улучшает зрение, укрепляет память, стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина. Чтобы эта "витаминная бомба" сработала вам на пользу, необходимо правильно ее выбрать", – говорит Юля Новому.

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Как выбрать клубнику: топ-3 совета
Как выбрать клубнику: топ-3 совета / Новый канал

Лайфхак 1

Запах у клубники - один из важных факторов при выборе.

"Понюхайте клубнику – хорошая ягода приятно пахнет. Если вы чувствуете какой-то посторонний запах – лучше не берите", - объясняет телеведущая.

Лайфхак 2

В клубниЧитайте такжеСамый вкусный пирог с черешней по рецепту Юлии Панковойке главне - не форма, а то, какого она цвета, какие зерна и корешки.

"Самые вкусные ягоды – яркие, но не темные. Хвостики должны быть не сухие, но легко отрываться. Зерна – погружены в ягоду. А вот на форму обращать особое внимание не нужно", – говорит Юля.

Лайфхак 3

К сожалению, идеальная внешне клубника - почти точно обработанная химикатами, и самая опасная.

"Чаще всего все выбирают идеальную глянцевую клубнику. Не стоит такую покупать! Она точно была обработана нитратами и содержит много вредных веществ. А еще ягоды должны быть сухими, иметь естественный цвет и вид", – говорит девушка.

Самое главное - Юля рекомендует не злоупотреблять ранней клубникой, ведь ней можно отравиться. Лучше вводить эти вкусные ягоды в свой рацион постепенно.

Ранее врачи перечислили заболевания, при которых настоятельно просят воздержаться от употребления клубники.

Юлия Панкова новости шоу бизнеса клубника Новый канал Ревизор
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